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馬斯克又痛失全球首富寶座 60歲的貝佐斯再度登頂

編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易大廳螢幕看板顯示特斯拉執行長馬斯克（左）與亞馬遜創辦人貝佐斯（右）。路透
紐約證交所交易大廳螢幕看板顯示特斯拉執行長馬斯克（左）與亞馬遜創辦人貝佐斯（右）。路透

亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）重新登上全球首富寶座，是2021年以來首度重返巔峰地位；特斯拉執行長馬斯克則在近期當了九個多月全球最有錢富豪後，又退居老二的位置。

根據彭博億萬富豪指數，貝佐斯周一（4日）資產淨值為2,003億美元，高於馬斯克的1,977億美元、LVMH集團執行長阿諾特（Bernard Arnault）的1,975億美元。近年來，馬斯克、阿諾特和貝佐斯在排行榜上的前幾名排名輪流轉，這份排行榜依據市場變動、經濟和其他報告等因素來衡量個人財富。

馬斯克痛失首富地位，因特斯拉股價4日單日重挫7%至每股188.14美元，馬斯克財富一天蒸發176億美元。初步數據顯示，特斯拉上海廠的出貨量降至逾一年來最低，是拖累股價的一大消息。

另一方面，這回是60歲的貝佐斯從2021年來首度重奪首富地位。

52歲的馬斯克與貝佐斯財富差距一度達1,420億美元，然而，隨著亞馬遜與特斯拉股價走勢分歧，持續縮小這項差距。雖然特斯拉與亞馬遜都名列「美股七雄」，但特斯拉股價今年來重挫近25%，馬斯克的財富銳減313億美元；相較下，亞馬遜股價今年來大漲逾18%，股價攀抵每股177.58美元，而貝佐斯財富今年來增加了234億美元。

若拉長時間軸，亞馬遜股價從2022年底迄今大漲超過一倍，現在逼近歷史高點；特斯拉股價則比2021年高峰「腰斬」，跌了約50%。

特斯拉 馬斯克 貝佐斯

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