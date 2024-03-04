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升勢暫時停頓 AI股走升 那指仍收跌

升勢暫時停頓 AI股走升 那指仍收跌

財經新聞組記者張大仁／即時報導
Arkhouse Management和Brigade Capital Management提高對梅西百貨的收購報價後，梅西百貨飆升13.55%。路透
Arkhouse Management和Brigade Capital Management提高對梅西百貨的收購報價後，梅西百貨飆升13.55%。路透

即使與人工智慧(AI)熱潮相關的科技股上漲，但股指仍回落。

史坦普500指數下跌6.13點或0.12%至5130.95點；那斯達克指數下跌67.43點或0.41%至1萬6207.51點。道瓊工業指數下跌97.55點或0.25%收3萬8989.83點。

AI寵兒輝達(Nvidia)上漲3.6%，減輕了跌幅。在史坦普道瓊指數本月宣布將其納入史指後，美超微電腦飆升18.65%。

隨著加密貨幣接近2021年歷史新高，包括Microstrategy和Coinbase在內的一些專注比特幣的股票也大幅上漲。進一步證明華爾街在交易中承擔了風險。

但其他科技巨頭拖累了市場，史指通訊服務類股領跌。蘋果遭歐盟近20億元反壟斷罰款後，股價下跌2.54%。特斯拉上周宣布最新的價格折扣和激勵措施後，股價下跌7.16%。

除了科技股外，福特在強勁的銷售數據支持下上漲2.33%。Arkhouse Management和Brigade Capital Management提高對梅西百貨的收購報價後，梅西百貨飆升13.55%。

捷藍航空(JetBlue)上漲4.33%，精神航空(Spirit Airlines)則下跌10.84%。兩家航空公司表示，在聯邦反壟斷訴訟敗訴幾周後，雙方將終止合併計畫，這場訴訟中斷了這筆價值38億元的交易。

過去幾周股市在AI市場的熱潮推動下大幅走高。以科技股為主的那指1日創下歷史新高，打破2021年的紀錄，成為今年最後一個創收盤紀錄的主要股指。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，「投資人想知道：現在應該獲利了結還是堅持到底？」在市場略有下跌的情況下，「我建議投資人袖手旁觀，不要真正採取任何行動。」

本周交易員將從聯準會主席鮑爾那裡尋找有關未來利率走向的線索。他將於6日向眾議院和7日向參議院發布貨幣政策最新消息。

ADP就業調查和1月職缺數據將於6日發布，進一步釐清勞動市場動向。2月製造業和非農就業數據將於8日公布。

過去18周除2周外，史指均收高。瑞銀資產配置主管德拉霍(Jason Draho)表示，與去年秋季相比，今年股市對長期利率上升表現出更強的韌性，這可能是由於成長前景的改善。

他在報告中寫道：「寒冷的日子、晴天、雨天，市場都一樣。」

雖然市場在向上攀升的過程中可能會出現一些下滑，但德拉霍預計今年剩餘時間將朝著更高的方向發展，「至於與1990年代的比較，從聯邦基金利率、IPO活動、科技走勢、投資人信心甚至估值的走勢來看，現在看來更像1996年，而不是1999年。」

他補充指出，「接下來兩周將決定市場是否像羔羊一樣進入3月，然後像獅子一樣退出。即使確實如此，請記住：4月陣雨總會帶來5月的花朵。」

摩根大通策略師柯蘭諾維奇(Marko Kolanovic)擔心市場正在走高，而波動性處於較低水平，而頂部的泡沫正在增加。

這位華爾街廣受關注的策略師寫道：「股指繼續創下新高，比特幣飆升至6萬元以上，可能代表市場泡沫正在累積。」「這可能會使貨幣政策在更長時間內保持偏高水平，因為過早降息可能會進一步推高資產價格或導致通膨再次上升。」

他說，「市場出現波動性市場的二分法：即使估值昂貴、部位提高及集中度較高，但股票波動率仍接近多年低點，由於降息時間和步伐的不確定性，利率波動率仍然居高不下，而外匯波動率即使儘管利率水準和交易量有所提高，仍急劇降低。」

在降息預期的推動下，美國黃金期貨收在歷史新高。

黃金價格通常與利率成反比關係，這意味著當利率下降時金價上漲。在1月通膨達到預期水準後，金價開始上漲，交易員普遍預期2024年下半年將首次降息。

4月到期的黃金期貨上揚30.60美元或1.46%，收盤創每盎斯2126.30元。

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