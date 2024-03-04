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德國官員：歐盟不需對進口中國太陽能板設貿易壁壘

國際中心／綜合外電
歐盟各國能源部長4日在布魯塞爾開會，歐盟執委會能源執委辛姆森表示，歐盟應支持處境艱難的歐洲太陽能面板製造商，但不能封鎖此類產品的進口。(路透資料照)
歐盟各國能源部長4日在布魯塞爾開會，歐盟執委會能源執委辛姆森表示，歐盟應支持處境艱難的歐洲太陽能面板製造商，但不能封鎖此類產品的進口。(路透資料照)

路透報導，德國能源國務秘書季戈爾德（Sven Giegold）表示，歐盟不需要對進口中國太陽能板設置貿易壁壘，限制這些產品對歐洲陷入困境的本土太陽能製造商並沒有幫助。

歐盟各國能源部長4日在布魯塞爾開會，季戈爾德表示，德國將採取措施支持太陽能技術的本地化生產，但「貿易保護措施於事無補」。

同日同場合，歐盟執委會能源執委辛姆森（Kadri Simson）也對記者說，歐盟應支持處境艱難的歐洲太陽能面板製造商，但不能封鎖此類產品的進口。

歐洲太陽能電池板製造商原已為數不多，但已有幾家工廠倒閉，促使業界向布魯塞爾尋求緊急支援，其中可能包括對廉價中國進口產品實施貿易限制。

不過，辛姆森排除了切斷進口的可能性，她說，這可能會影響歐盟安裝足夠太陽能以實現氣候目標的能力。歐洲安裝的大部分太陽能電池板和零組件，都是從中國大陸進口。

辛姆森說：「我們有各種支持本地產業的提案，但顯然不能因為需要太陽能電池板而關閉邊境」；「我們必須支持我們的產業，但需要所有產品來實現我們野心勃勃的目標」。

歐盟國家去年太陽能裝機容量達到史上最高，且比2022年大幅增加了40%。國際能源署（IEA）的數據顯示，這些太陽能板和零組件大部分來自中國，在某些案例中，中國進口比重甚至高達95%。

歐盟 德國 能源部

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