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AI新創公司打造人形機器人獲貝佐斯、輝達贊助 募得6.75億元

編譯陳韻涵／綜合1日電
Figure設計的人形機器人。（取材自Figure）
Figure設計的人形機器人。（取材自Figure）

人工智慧(AI)機器人新創公司「Figure」2月29日宣布，獲得OpenAI等投資法人與個人投資6億7500萬元；投資人和分析師逐漸相信，AI的繁榮昌盛可持續，科技公司正以驚人速度投資AI，並押注可能成為AI領域熱門發展新趨勢的「人形機器人」。

華爾街日報報導，Figure的投資人包括亞馬遜(Amazon)創辦人貝佐斯(Jeff Bezos)、輝達(Nvidia)、創投公司Parkway Venture Capital和Align Ventures，以及英特爾創投部門「英特爾資本」(Intel Capital)。

研調公司PitchBook數據顯示，2023年對生成式AI企業的投資額超過290億元，其中市值約2兆元的輝達是AI熱潮核心晶片的製造商。

AI為OpenAI的ChatGPT等聊天機器人，以及Figure設計的人形機器人技術提供動力；Figure表示，正與OpenAI合作，開發人形機器人的AI模型。

2022年成立Figure目前正在開發一款可取代人類執行任務的無臉機器人，Figure總部位於加州桑尼維爾(Sunnyvale)員工約80人，公司估值約26億元；該公司2月表示，其機器人可完成現實世界的任務，如將盒子放到輸送帶上。

Figure發布影片顯示，看似科幻電影角色的機器人把咖啡膠囊放進Keurig咖啡機中，並按下啟動按鈕，只是咖啡杯的放置與拿取須由真人處理。

Figure表示，這項投資將加速其機器人的商業部署，並已與寶馬(BMW)車廠簽約，將機器人用於汽車製造。

英特爾資本總監萊登(Mark Lydon)表示，英特爾殷切期待觀察人形機器人如何促進勞動經濟。

AI 貝佐斯 亞馬遜 人工智慧 ChatGPT

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