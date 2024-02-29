2題材支撐 市場看好比特幣將再創歷史新高

比特幣已漲破6萬美元，進逼歷史高點。(路透)

在比特幣 漲破6萬美元並進逼歷史高點後，市場樂觀預期現貨比特幣指數型基金（ETF）的需求將帶動行情刷新紀錄，也有專家認為，比特幣這波漲勢和2021年大不相同。

比特幣28日盤中一度漲至6萬4037美元，為2021年11月來首度漲破6萬美元，距離歷史新高價位6萬8990美元僅約7.2%，Coindesk報價顯示，比特幣29日盤中上漲7.9%至6萬1481.49美元，距離歷史天價約11%。

彭博資訊分析，這波比特幣漲勢的核心在於簡單的經濟學原理：供給與需求。投資 人對於現貨比特幣ETF的需求，遠超過長期持有人想賣出的出量，觸發加密或幣行情大漲，也吸引追求市場動能的投資人，並迫使投機客結清空頭部位，又引發軋空行情。

在現貨比特幣ETF題材的激勵下，比特幣今年來已大漲逾40%，同時比特幣4月底即將「減半」，屆時每日供應量將從目前的900枚減少到450枚，縮減供應成長，也助長樂觀信，若需求維持火熱，行情仍有上漲空間。加密貨幣 基金Split資本公司艾柏提卡指出，投資人將開始出現「唯恐失機」（FOMO）的氛圍，會有更多人買進。

加密貨幣錢包業者Ledger體驗長羅傑斯也說，這波漲勢和2021年大不相同，最大差異為在現貨比特幣ETF吸引資產管理機構和退休基金買進下，當前漲勢是由金融機構買盤驅動，2021年出現的「狂熱零售市場」，這次則還沒顯現。

Google趨勢數據顯示，民眾在Google搜尋比特幣的次數也遠少於2021年。羅傑斯說，2021年比特幣逼近新高時，大家都在談比特幣，但現在沒那麼多人談論，若有更多散戶參與，有望帶動價格更上層樓。

不過，比特幣漲勢之快，已讓一些觀察家憂心可能重演暴起暴落，例如比特幣在2021年11月創新高後，於約一年內崩跌到低於15,500美元。加密貨幣避險基金AnB投資公司創辦人貝薩指出，比特幣走勢一直都很劇烈波動，衍生性金融商品和資金利率暗示目前槓桿相當高，若急遽修正20%以上，也不令人意外。