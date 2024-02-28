2/29閏日對美股是吉是凶？歷史數據給答案

周四適逢四年一見的2月29日，歷史數據顯示，美股在閏日傾向下跌。路透

周四適逢四年一見的2月29日，對股市投資人而言，這個閏日是吉是凶呢？

MarkeWatch報導，歷史資料顯示，美股史坦普500 指數和道瓊 指數在2月29日這一天傾向下跌，但因為統計樣本小，投資人參考參考就好，不宜盡信。

City Index和Forex.com全球研究主管魏勒表示，雖然因為樣本小，通不過統計專家的檢驗，但「仍值得注意閏日這天，股市報酬可能比平常來得低」。

他指出，以美股有交易的最近三個閏日來說，主要指數全部收跌。（最近一個閏年，也就是2020年，那年2月29日落在星期六，股市休市。）

根據道瓊市場數據，自1952年以來，美股有交易的閏日共有13天，史坦普S&P 500指數在這13個交易日的漲跌幅中位數是下跌0.3%；相較下，其餘日子的股價變動取中位數是上漲0.05%。在這些閏日當中，史坦普500只有四天收紅，也就是閏日收漲機率僅31%，其餘日子收漲機率則有52%。

道瓊指數每逢閏日的情況也相似。這個藍籌股指數閏日漲跌的中位數是下跌0.13%，其他日子則上漲0.05%。換言之，閏日收漲機率為38%，平日收紅機率則有53%。

今年閏日來臨前，美股漲勢顯得衝勁十足。道瓊工業和史坦普500指數今年來已各自締造十餘次收盤新高紀錄。截至27日收盤為止，道瓊2月已上漲2.2%，年初迄今漲3.4%；史坦普500指數2月漲了4.8%，年初以來漲幅達6.5%。

魏勒說：「雖說樣本小凸顯這項分析的局限，但至少一些統計上的證據顯示，股市通常在閏日表現比平日差，所以多頭或許會想謹慎行事，尤其在美股主要股價指數過去一個月（其實是過去四個月！）表現已經那麼強之後，更應如此。」

以下是1952年以來美股的閏日表現，資料取自道瓊市場數據：

2/29/1952 道瓊跌0.16%、史坦普500跌0.13%

2/29/1956 道瓊跌0.42%、史坦普500跌0.20%

2/29/1960 道瓊跌0.30%、史坦普500跌0.07%

2/29/1968 道瓊跌0.50%、史坦普500跌0.80%

2/29/1972 道瓊漲0.42%、史坦普500漲0.36%

2/29/1980 道瓊漲1.02%、史坦普500漲1.18%

2/29/1984 道瓊跌0.22%、史坦普500漲0.15%

2/29/1988 道瓊漲2.39%、史坦普500漲2.04%

2/29/1996 道瓊跌0.37%、史坦普500跌0.67%

2/29/2000 道瓊漲0.89%、史坦普500漲1.36%

2/29/2008 道瓊跌2.51%、史坦普500跌2.71%

2/29/2012 道瓊跌0.41%、史坦普500跌0.47%

2/29/2016 道瓊跌0.74%、史坦普500跌0.81%