觀望PCE物價指數 史指那指小漲 道指收跌

零售巨頭梅西百貨(Macy's)宣布，由於上季營收低於預期，將關閉約150家陷入困境的門市，該公司股價上漲3.37%。路透

史坦普500指數和那斯達克綜合指數小幅上漲，投資 人為本周稍後發布的關鍵通膨數據預做準備。

史指小漲8.65點或0.17%至5078.18點。那指上漲59.05點或0.37%收1萬6035.3點。道瓊工業指數下跌96.82點或0.25%收3萬8972.41點。

零售巨頭梅西百貨(Macy's)宣布，由於上季營收低於預期，將關閉約150家陷入困境的門市，該公司股價上漲3.37%。勞氏(Lowe's)獲利優於預期，股價上漲1.76%。Zoom Video和Hims & Hers Health的財報超出華爾街預期，股價分別上漲8%和31.02%。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示，市場「確實沒有太多方向」，並補充說，不同類股「都在按照自己的節奏前進」。

事實上，公用事業類股表現優於大盤，上漲約1.9%。通訊服務也上漲1%，科技類股漲幅不到0.1%。

在輝達上周發布出色的財報後，華爾街股市收跌，道指和史指從上周創下的歷史新高回落。

史托佛說，「科技股、非必需消費品、通訊服務股和金融股表現較好的原因，是它們往往在利率暫停期間表現良好。而且，這也就是成長所在。」「因此，在聯準會開始降息之前，投資人不會大幅投資於中小型股，他們真的想觀望。」

根據經濟諮商會(Conference Board)的統計數據，最新的消費者信心數據也因對勞動市場潛在放緩和兩極分化的政治格局的擔憂而下降。諮商會的消費者信心指數降至106.7，低於1月下修後的110.9，也低於《道瓊》預測的115.1。

美國商務部公布數據顯示，1月耐久財訂單降幅超預期，主素是運輸需求大幅下降。

29日將公布1月備受關注的個人消費支出(PCE)物價指數以及個人收入數據。投資將關注這些發布的資訊，以獲取有關經濟健康狀況的未來線索以及對貨幣政策路徑的見解。

史托佛預計核心通膨率和整體通膨率將環比上升，但同比將出現下降，「這幾乎就像看著乒乓球落在桌子上一樣。」

Benchmark Company首次對Microstrategy給予買入評級，並表示預計該股還有約12%的上漲空間。該股收漲9.46%。

策略師帕瑪(Mark Palmer)在最新報告中表示，「Microstrategy提供了一種獨特的商業模式，專注於收購和持有比特幣 ，比特幣代表該公司估值的大部分，而其軟體業務則發揮支撐作用，作為估值的壓艙石，並產生用於購買額外比特幣的現金流。」

他補充指出，「因此，該股的價格與比特幣的價格高度相關，相關系數為0.94：即使該公司利用槓桿來累積比特幣持有量可以放大其相對於加密貨幣實現的收益。」

該公司的目標是到2025年底比特幣價格達到12.5萬元，比27日高出約118%，這是由於新推出的美國現貨比特幣ETF需求增加以及4月減半後供應速度的放緩。

雖然目前的多頭反彈確實是由人工智慧 和科技相關股票推動的，但花旗銀行美國股票策略主管克洛奈特(Scott Chronert)不同意將其與巨大的科技泡沫進行比較，「目前的本益比遠低於1999年至2000年的水準。此外，我們的主觀觀點是，現在的基本情況與當時有很大不同。」

不過，他警告，為了維持史指年終目標5100 點，股市基本面仍需支撐漲勢，「也就是說，目前在新一代人工智慧基礎設施和產品上的支出成長需要轉化為收入上升和成長動力。但現在做出這樣的判斷還為時過早。」並補充說 「雖然史指短期內可能會超過年底5100點目標，但現在就預估5700點牛市情景的可能性似乎還為時過早。」

根據《彭博》報導，蘋果公司取消生產電動車的計劃，轉而轉向生成式人工智慧。

報導指出，蘋果上個月縮減了電動車計畫的願景，並將首次發布日期從2026年延後到2028年。該公司最初計劃讓汽車完全自動駕駛，但後來上月轉向半自動駕駛模式；原本職務在開發自駕技術的員工現在都被分配至生成式人工智慧。