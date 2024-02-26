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南韓大規模解禁軍事保護區域 盼打造「南韓矽谷」

中央社首爾26日專電
南韓總統尹錫悅宣布將全國各地共達1億300多萬坪規模的軍事設施保護區域土地解禁，希望帶動民生經濟，包括可能打造成「南韓矽谷」的忠清南道區域。(路透)
南韓總統尹錫悅宣布將全國各地共達1億300多萬坪規模的軍事設施保護區域土地解禁，希望帶動民生經濟，包括可能打造成「南韓矽谷」的忠清南道區域。(路透)

南韓總統尹錫悅今天宣布將全國各地共達1億300多萬坪規模的軍事設施保護區域土地解禁，希望帶動民生經濟，包括可能打造成「南韓矽谷」的忠清南道區域。

尹錫悅今天在忠清南道瑞山機場舉行民生討論會時發表這項消息，解禁範圍包括瑞山與京畿道城南等7個地區的軍用機場周邊及鄰近地區，以及曾受到民眾抗議的區域等，面積共達339平方公里，也是南韓史上最大規模。

尹錫悅表示，南韓國土有8.2%被指定為保護區域，但在1970年代首次導入軍事設施保護區域措施以來，環境已有相當大的變化，不僅全國各地急遽都市化，軍事安保體系也隨著技術發展大幅改變。

經過詳細確認軍事必要性後，南韓政府敲定這次軍事設施保護區域解禁，其中也包括南韓最大空軍基地的瑞山機場周邊保護區域，占地約141平方公里。

除了利用既有軍事設施推動國防產業發展，設立國防未來技術研究中心、將忠清南道發展為國防產業基地外，尹錫悅也指示相關單位為企業提供積極支援，將忠清南道打造為僅次於美國矽谷的尖端產業基地。

尹錫悅提到，忠清南道過去為吸引外資，本來設有提供稅制支援等優惠的經濟自由區，卻又取消；他誓言一定會復原這項制度。

南韓 解禁 矽谷

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