商船改道避行紅海仍有風險 聯合國機構IMO：小心海盜

國際海事組織警告，改道不走紅海的商船要小心在非洲外海遭遇海盜。圖為索馬利亞海事警察出海巡邏。（美聯社）

英國金融時報報導，聯合國專門機構國際海事組織（IMO）的秘書長Arsenio Dominguez警告航運公司，對可能在非洲外海遭遇海盜保持高度警戒。近幾個月來，貨輪為躲開葉門叛軍的襲擊，避行紅海和蘇伊士運河 、改道繞行非洲，但若未設防，可能落入刼船勒贖的海盜之手。

1月1日上任的Dominguez說，IMO已與東非的索馬利亞和西非幾內亞 灣周邊國家的當局商談，以確保海盜不會再度成為嚴重問題。

葉門叛軍青年運動對行經紅海的商船發動攻擊，使許多商船12月以來改道印度 洋和西非外海水域。青年運動19日才剛以飛彈攻擊一艘乾散貨船，船員被迫棄船，這是迄今為止最具破壞性的襲擊。

但改道不代表安全無虞，Dominguez敦促行經非洲沿岸的船隻採取等同前次海盜危機時的嚴格安全防護措施：「他們必須採行等同2008至2012年間在索馬利亞外海的防護。」他並表示，正與幾內亞灣周邊的成員國對話，以提升認知，希望附近水域的交通量增加，不致於讓海盜事件升級或增加。

新近發生的海盜事件，促使英國的海上業務辦公室（MTO）提出警告，可能有兩個海盜團體在印度洋活動。一艘去年12月被刼持的船至今還在索馬利亞附近，隔一個月又有一艘散裝貨輪在獲印度海軍釋放前被海盜短暫扣住。