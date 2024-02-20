憂輝達估值過高 科技股拉低股指

輝達(Nvidia)將於21日盤後公布財報，股價下跌4.35%。雖然預計輝達將公布令人印象深刻的業績，但投資人對其過高的估值表示擔憂。歐新社

美股下跌，因輝達 在公布財報前領跌科技股。

道瓊工業指數下跌64.19點或0.17%收3萬8563.8點。史坦普500指數下跌30.06點或0.6%收4975.51點。以科技股為主的那斯達克指數下跌144.87點或0.92%收1萬5630.78點。

輝達(Nvidia)將於21日盤後公布財報，股價下跌4.35%。雖然預計輝達將公布令人印象深刻的業績，但投資 人對其過高的估值表示擔憂。亞馬遜下跌1.43%，微軟和Meta股價下跌約0.3%。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「目前科技股的交易價格接近預期的30倍，這似乎是科技業的上限。這使得PE倍數擴張變得相當困難。」「投資人必須等待的是獲利優於預期，這樣2024年和2025年的預期本益比才會得到改善。」

今年以來科技類股上漲6%，成為大盤漲幅第三大的類股，僅次於通訊服務和醫療保健類股。輝達繼續保持驚人的成長趨勢，今年至今上漲40%；而其「七巨頭」同行也有所上升。2024年Meta和亞馬遜分別成長約33%和10%。

第一資本金融公司(Capital One Financial)發布重大公告，同意以價值353億元的全股票交易收購Discover Financial Services，預計交易將於2024年底或2025年初完成。在公布訊息後，第一資本金融公司上漲0.12%，而Discover則上漲12.61%。

在另一則交易消息中，沃爾瑪宣布將以23億元或每股11.5元收購電視製造商Vizio，導致Vizio上漲16.26%。受該公司全球電子商務銷售額兩位數成長的推動，沃爾瑪上漲3.23%，這家大型零售商上季獲利和營收也超出預期。

在此之前，經濟數據引發人們擔憂，害怕聯準會可能不會像市場參與者今年預期的那樣盡快或大幅降息，導致華爾街 股市連續一周下跌。

美國股市19日因總統日休市，20日拉開縮短交易周的序幕。

高盛將史指年終目標調升5200點，因為預計獲利將強於預期，尤其是大型股。高盛首席美國股票策略師柯斯汀(David Kostin)在告中寫道：「我們將年底史指目標從5100點調高至5200點，較當前水平上漲4%。」「我們今天的目標調升反映了獲利前景的改善。」

史指和那指上周都下跌，為16周內第二次收跌。然而，奧本海默首席投資策略師史托茲福斯(John Stoltzfus)並不認為這代表漲勢已經停止。

他指出，「在去年10月底壯觀牛市開始之後，上周從高點下滑，這應該不會讓人感到意外，因為1月兩項通膨指標都比預期要高。」

他表示，雖然經濟數據「很可能會在一定程度上抑制最近一連串日復一日的看漲情緒，這種看漲情緒推動今年股市逐日走高，但預計它們不會對市場2023年到今年年初的積極進展產生猛烈打擊」。

該策略師認為，比預期更熱的數據反而會阻止投資人和交易員將市場的積極進展視為理所當然。

華爾街本周開局不佳，但具有防禦性的消費必需品股堅守了底線。

消費必需品特選產業SPDR基金(XLP)上漲1.05%。根據FactSet數據，該產業當天表現最好，其次是公用事業行業。

沃爾瑪發布財報後上漲是主要貢獻，因為該股是XLP的第五大持股。其他主要消費必需品股當天也表現很好。可口可樂上漲2.21%，寶鹼上漲0.63%。

瑞銀將史指年終目標調升至華爾街主要投行中最高的5400點。新目標較16日收盤價高出8%。

瑞銀首席美國股票策略師戈盧布(Jonathan Golub)在報告中表示，「即使我們看好前景，但似乎還不夠樂觀。」

由於中東衝突愈演愈烈，美國原油期貨在上周觸及3個月高點後回落。

西德州中質原油3月合約下跌1.01元或1.28%，收在每桶78.18元。布蘭特4月合約下跌1.22元或1.46%，至每桶82.34元。