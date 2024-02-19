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有望成美最大信用卡公司 Capital One傳接近收購這銀行

編譯葉亭均／綜合外電
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）
美國銀行業者Capital One傳出正接近收購同業Discover Financial。（路透）

兩位知情人士透露，美國銀行業者Capital One正接近收購同業Discover Financial，這會使兩大美國信用卡發卡公司合併。

英國金融時報引述消息人士報導，兩家金融業者的交易最快20日就會宣布，但協商仍有可能生變或破局。

總部位於維吉尼亞的Capital One以及伊利諾州的Discover Financial若是合併，將重塑美國信用卡市場版圖，也是美國金融業自2008年金融危機以來最大交易案。根據彭博行業彙編的數據，如果依照放貸規模計算，這筆將兩個歷史悠久的消費金融品牌結合起來的交易，將促成全美最大信用卡公司，超過長期競爭同業摩根大通和花旗。

Capital One是全美市值第九大銀行，市值520億美元； Discover市值為280億美元，該公司也提供支付網絡，能與Visa、Mastercard競爭。

Capital One和Discover沒有立即回應置評請求。這項消息是彭博資訊在19日率先報導。

美國上一回有兩大銀行合併，發生在大約五年前，當時區域性銀行BB&T以約280億美元收購SunTrust，這樁全股交易價值達660億美元，成立Truist銀行。

美國銀行業高度分化，出現整併是長期來備受期待的，然而幾家大型業者一直難以如合併時所寄望般順利整合並取得綜效。Capital One與Discover Financial協商合併之際，正值美國監管機構計劃修訂銀行合併法規，以提升交易案的透明度和監管。

Capital One收購Discover的案子也可能受到美國反托辣斯當局仔細審查，原因是兩家公司的信用卡業務龐大。

在民眾心中，提到Capital One就會想到廣告口號「你的錢包裡有什麼？」該銀行在去年3月矽谷銀行倒閉後，成了面臨壓力的幾家銀行之一。不過，Capital One股價此後已經回升，部分原因是「股神」巴菲特的波克夏公司出手買了該銀行約10億美元股票。

目前信用卡放貸銀行的拖欠率非常低，原因是在疫情期間美國政府提供了刺激方案，但業者已警告，消費者已逐漸花掉了多數的超額儲蓄。

信用卡 矽谷銀行 波克夏

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