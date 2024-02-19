日英GDP連兩季負成長 美國也會衰退嗎？

美國陷入衰退的機率不大，但也並非不可能。（路透）

世上最大的兩個經濟體陷入技術性衰退。二月中日本 和英國都報告國內生產毛額(GDP)連續第二季出現負成長，符合廣泛認可的衰退定義。

全球最大經濟體美國會成為下一個嗎？離得還遠得很呢。

瑞銀全球財富管理首席經濟學家唐諾文(Paul Donovan)在報告中寫道，日本經濟萎縮與其人口減少有關。2022年全日本人口減少80萬，連續第14年減少。他說，這限制了國家的成長能力，因為這意味著「更少的人製造和消費更少的東西」。

然而，在英國，人口和薪資成長不足以阻止消費者支出下降，而消費者支出是英國經濟的主要驅動力之一。

美國情況則截然相反。過去兩季經濟的GDP成長遠高於預期，這在很大程度上得益於強勁的消費支出。

由於5兆美元的疫情紓困資金，美國經濟相對於大多數已開發經濟體具有優勢，這些資金繼續支撐家庭財務。另一個優勢是對俄羅斯能源的依賴程度較低，這使得它比許多其他國家更不易受到2022年2月烏克蘭全面入侵後天然氣價格飆升的影響。

但美國一月零售銷售數據遠低於預期，這代表美國人在經歷創紀錄的假期後可能會勒緊褲帶。

如使如此，勞動市場仍然非常強勁。美國失業率連續24個月維持在4%以下就證明了這一點。

但美國經濟可能在美國人不知情的情況下陷入衰退。

這是因為，在一個相對不太出名的八位經濟學家團體如此表示之前，經濟並未被廣泛且正式地視為陷入衰退。

該組織被稱為國家經濟研究局(NBER)商業周期測定委員會，根據「整個經濟體中經濟活動的顯著下降並持續數月以上」來追溯性地判斷衰退的開始。

對於如何才算是衰退並沒有什麼固定的規則，但它可能包括失業率飆升、收入下降、支出大幅下降或經濟負成長率等因素。

但重要的是，GDP連續兩季負成長並不完全符合經濟衰退的條件。美國在2022年曾經歷過這種情況，但NBER委員會並沒有宣布經濟衰退。

話雖如此，聯準會 主席鮑爾 去年12月對記者表示，自2022年3月聯準會開始緊縮周期以來，經濟衰退的風險上升。不過，他也表示：「認為經濟現在陷入衰退的觀點沒有什麼依據。」

鮑爾補充道，即使經濟看來從未如此好過，經濟衰退的可能性仍然存在。

這是因為不可預見的經濟衝擊、像是例如全球大流行，隨時都可能發生。

撇開這一點不談，波士頓顧問集團全球首席經濟學家卡森斯勒扎克(Philipp Carlsson-Szlezak)認為美國今年不會陷入衰退； 相反地，他認為「這將是成長緩慢的一年」。

他補充說，「美國經濟的韌性植基於基本面優勢」，其中主要是勞動市場和美國人的個人財務狀況。

雖然他認為這不太可能衰退，但美國經濟衰退的潛在途徑可能是聯準會今年根本不降息。

他表示，由於投資人普遍預期2024年會多次降息，如果事與願違，可能會嚴重損害金融市場，進而引發經濟衰退。