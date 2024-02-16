三大股指中止5周連漲 策略師：對沖風險可買這類股

美股收跌，另一份熱門通膨報告引發人們對聯準會降息可能要晚於預期的擔憂。(路透)

美股收跌，另一份熱門通膨報告引發人們對聯準會降息 可能要晚於預期的擔憂。

史坦普500指數下跌24.16點或0.48%收5005.57點；道瓊工業指數下跌145.13點或0.37%收3萬8627.99點。那斯達克指數下跌130.52點或0.82%收1萬5775.65點。

三大股指均中止5周連漲。史指本周下跌0.42%，道指下跌0.11%，那指下跌1.34%。

計算批發通膨的1月生產者物價指數(PPI)上漲 0.3%。《道瓊》調查的經濟學家預計漲幅為0.1%。剔除食品和能源後的核心PPI上漲0.5%，高於預期上漲的0.1%。

隨著PPI數據的熱度上升，10年期公債殖利率 飆升至4.3%以上。2年期公債殖利率一度突破4.7%，為去年12月以來的最高水準。

對於美股來說，本周走勢一如雲霄飛車，投資 人仔細評估美國經濟的方向以及聯準會何時可能決定降息。道指13日創下近一年來最大單日跌幅，因1月總體消費者物價指數(CPI)年增3.1%，高於《道瓊》調查經濟學家預期的2.9%。

接下來兩天，市場擺脫了CPI報告的影響，史指15日反彈，收創另一個歷史新高。但16日的PPI報告加劇了人們的擔憂，而聯準會可能要等到今年更晚才能開始降息。

AXS Investments執行長巴素克(Greg Bassuk)表示，投資人應該為未來的短期波動做好準備。他表示，直到最近，大多數投資人都相信「降息將在上半年開始，而聯準會更可能拖到下半年」。

他補充說：「蹺蹺板般的市場走勢的確反映出兩股力量的拉鋸戰：高黏性通膨代表短期內不會降息，以及與強勁獲利和其他經濟強勁跡象凸顯出投資人相信未來股市將出現更多成長空間。」

應用材料公司(Applied Materials)因獲利強於預期而上漲6.35%。食品配送服務DoorDash因虧損超出預期而下跌8.13%；數位廣告公司Trade Desk在第4季營收超出分析師預期並提供樂觀的第1季財測後，股價上漲17.46%。

美國家庭在疫情期間可能累積了大量現金儲備，但巴克萊認為，消費者對於是否將這筆儲備用於投資猶豫不決，至少目前如此。

策略師克里希納(Venu Krishna)寫道：「相對於股票和投資級信貸，現金殖利率在歷史上仍然具有吸引力，並且應該保持較高的流動性配置，特別是在聯準會首次降息被延後的情況下。」

此外，該策略師發現，「隨著時間過去，家庭變得更加保守」，使得這些現金儲備更可能被保存起來用於意外支出或緊急儲蓄，而不是重新用於投資。

法國巴黎銀行指出，「七巨頭」成員之間存在明顯差異，今年科技業的漲幅尤其狹窄。

策略師鮑特里(Greg Boutle)寫道，「就年初至今的指數點貢獻而言，最糟糕的兩支個股也在『七巨頭』中，即蘋果公司和特斯拉。這種說法並不是隨機的：今年漲幅領先的個股最適合AI貨幣化，而兩個落後者則不太適合AI貨幣化，」

他補充說，隨著大型科技股多元化，對沖風險的一種方法是購買能源股，「能源是與科技相關性最差的GICS產業。這個產業在通膨加劇的環境下可以表現良好。」並指出，從資本回報的角度來看，能源也是美國最具吸引力的產業，股利和回購的總殖利率為8.5%。

原油期貨本周上漲，因中東緊張局勢的加劇掩蓋了美國頑固的通膨以及今年黯淡的需求前景。

西德州中質原油3月合約上漲1.16元或1.49%，收在每桶79.19元。4月布蘭特原油期貨上漲61分，收在每桶83.47元。

美國原油本周上漲約3%，創11月6日以來的最高價格。全球指標布蘭特原油本周上漲1.5%，創1月26日以來的最高水準。

以色列和黎巴嫩邊境的緊張局勢加劇，再次引發人們對加薩戰爭可能蔓延到中東其他地區的擔憂。

以色列14日轟炸了黎巴嫩南部，以報復以色列北部遭火箭襲擊。與伊朗結盟的強大民兵真主黨誓言要反擊以色列。