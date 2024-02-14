美股亮麗反彈 史坦普那指勁揚1% Nvidia特斯拉漲勢猛

紐約證交所交易員。(路透)

美股 四大指數周三（14日）收高，創近兩周來最佳單日表現，收復前一天的部分跌幅，市場關注焦點從通膨復熾和降息 時機的擔憂轉向正面的經濟和獲利前景。此外，輝達（Nvidia）取代Google母公司Alphabet，成為美國市值第三大的公司。

道瓊工業指數14日收盤上漲151.52點，漲幅0.4%，報38,424.27點；史坦普500指數上漲0.96%，收5,000.62點，創2月2日以來最大單日漲幅，收復5,000點大關。

那斯達克指數上漲1.30%，報15,859.15點；費城半導體指數大漲2.18%至4,565.41點。

輝達（Nvidia）大漲2.5%，市值達1.825兆美元，超過Alphabet，這家處於主導地位的AI晶片製造商將於下周公布財報。

叫車業者優步（Uber）大漲近15%，股價創紀錄新高，原因是該公司宣布70億美元庫藏股計畫；另一家叫車業者Lyft猛漲35%，因獲利高於預期，並表示將在2024年首次出現正的自由現金流。

臉書母公司Meta Platforms和特斯拉都上漲超過2%，大幅提振大盤。

美超微（Super Micro Computer）股價躍漲逾11%，使這家伺服器設備銷售商近期與AI相關的漲幅進一步擴大。這幫助羅素2000指數大漲2.4%，創12月中以來最大單日漲幅。

美股三大指數周二跌至逾一周低點，道瓊指數更創下11個月來最差單日表現，此前數據顯示美國1月核心消費者物價漲幅維持在聯準會 2%目標的近兩倍，迫使投資者重新評估降息預期。不過，在拋售將美股移出一些技術指標認為的超買區域後，買家正重返市場。

Longbow 資產管理公司執行長Jake Dollarhide表示：「無論首次降息的時間是什麼時候，我認為市場應該擔心聯準會所擔心的事情。聯準會擔心的是太早降息，不得不升息。這對本輪反彈將是災難性的。」

芝商所的FedWatch工具顯示，利率期貨走勢顯示，交易人士大多預期聯準會將在6月決策會議上開始降息。

專攻散戶的交易平台Robinhood公布第4度意外獲利後，股價大漲13%。

加密貨幣股Coinbase、Marathon Digital和Riot均暴漲13%以上，因為比特幣的市值自11月21日以來首次突破1兆美元。

在史坦普500指數的11大類股中，有九類上漲，其中工業股領漲，漲幅1.67%，通訊服務類股緊隨其後，上漲1.42%。