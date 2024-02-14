美股亮麗反彈 史坦普那指勁揚1% Nvidia特斯拉漲勢猛
美股四大指數周三（14日）收高，創近兩周來最佳單日表現，收復前一天的部分跌幅，市場關注焦點從通膨復熾和降息時機的擔憂轉向正面的經濟和獲利前景。此外，輝達（Nvidia）取代Google母公司Alphabet，成為美國市值第三大的公司。
道瓊工業指數14日收盤上漲151.52點，漲幅0.4%，報38,424.27點；史坦普500指數上漲0.96%，收5,000.62點，創2月2日以來最大單日漲幅，收復5,000點大關。
那斯達克指數上漲1.30%，報15,859.15點；費城半導體指數大漲2.18%至4,565.41點。
輝達（Nvidia）大漲2.5%，市值達1.825兆美元，超過Alphabet，這家處於主導地位的AI晶片製造商將於下周公布財報。
叫車業者優步（Uber）大漲近15%，股價創紀錄新高，原因是該公司宣布70億美元庫藏股計畫；另一家叫車業者Lyft猛漲35%，因獲利高於預期，並表示將在2024年首次出現正的自由現金流。
臉書母公司Meta Platforms和特斯拉都上漲超過2%，大幅提振大盤。
美超微（Super Micro Computer）股價躍漲逾11%，使這家伺服器設備銷售商近期與AI相關的漲幅進一步擴大。這幫助羅素2000指數大漲2.4%，創12月中以來最大單日漲幅。
美股三大指數周二跌至逾一周低點，道瓊指數更創下11個月來最差單日表現，此前數據顯示美國1月核心消費者物價漲幅維持在聯準會2%目標的近兩倍，迫使投資者重新評估降息預期。不過，在拋售將美股移出一些技術指標認為的超買區域後，買家正重返市場。
Longbow 資產管理公司執行長Jake Dollarhide表示：「無論首次降息的時間是什麼時候，我認為市場應該擔心聯準會所擔心的事情。聯準會擔心的是太早降息，不得不升息。這對本輪反彈將是災難性的。」
芝商所的FedWatch工具顯示，利率期貨走勢顯示，交易人士大多預期聯準會將在6月決策會議上開始降息。
專攻散戶的交易平台Robinhood公布第4度意外獲利後，股價大漲13%。
加密貨幣股Coinbase、Marathon Digital和Riot均暴漲13%以上，因為比特幣的市值自11月21日以來首次突破1兆美元。
在史坦普500指數的11大類股中，有九類上漲，其中工業股領漲，漲幅1.67%，通訊服務類股緊隨其後，上漲1.42%。
上一則
FB留言