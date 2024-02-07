史指逼近5000點 聯手道指同創新高

輝達股價在盤中交易首次突破700元，雖然有人擔心定價過高，但該晶片製造商今年仍繼續大幅上漲。目前2024年已上漲超過40%。路透

史坦普500指數上漲，逼近5000點，創下收盤高點，因投資 人仔細分析了另一份預示經濟繁榮的財報業績。

於2021年4月首次突破4000點大關的史指上漲40.83點或0.82%收4995.06點。盤中觸及4999.89點新高。

那斯達克指數上漲147.65點或0.95%收1萬5756.64點；道瓊工業指數上漲156點或0.4%收3萬8677.36點，也創歷史新高。

Bokeh Capital投資長佛瑞斯特(Kim Forrest)對此表示：「這是由獲利驅動，但正在滲透到其他可能尚未宣布財報的公司。」「它們將受此推動。我們今年經歷的一些事情是：沒有人想像去年一樣被拋在後面。」

投資人評估了一批最新的強勁企業獲利以及主要科技巨頭繼續走高，股指上漲。輝達和微軟上漲逾2.1%，同創新高；而Meta Platforms則飆升3.27%，Alphabet和亞馬遜各上漲約1%。

輝達股價在盤中交易首次突破700元，雖然有人擔心定價過高，但該晶片製造商今年仍繼續大幅上漲。目前2024年已上漲超過40%。

Enphase Energy上漲16.91%，這家太陽能公司表示其庫存可能已接近底部，提振了其他太陽能股的走勢。福特在超出華爾街第4季預期並發布高於預期的財測後上漲6.05%；而Chipotle Mexican Grill則因強勁的獲利和客流量而上漲7.21%。

資訊科技股跑贏大盤，帶動史指各類股上漲1.3%。Palo Alto Networks上漲6.74%，CDW Corp、First Solar和Cadence Design Systems均上漲超過2.7%。

優於預期的財報季，加上樂觀的財測，是近幾周市場走強的源泉，顯示消費者支出健康，經濟在高利率 面前仍保持韌性。

AlTi Tiedemann Global投資長柯汀(Nancy Curtin)表示：「好消息已經傳來，美國經濟繼續展現出令人難以置信的強勁動能。」「與此同時，我們仍然看到通貨緊縮的跡象」和「粘性成長」，這是「聯準會今年某個時候降息 的積極背景」。

雖然聯準會發表謹慎評論，2024年利率預期近期有所回落，但利率仍出現上漲。聯準會主席鮑爾上周表示，投資人等待轉向的時間將比先前預期的更長；而明尼亞波利斯Fed行長卡什卡利表示，預計今年只會降息兩到三次。

高盛總經理赫西(Chris Hussey)在給客戶的報告中表示，股指走勢可能代表投資人對晚於預期降息的想法「越來越放心」。

在其他消息方面，在穆迪將其信用評級調降至垃圾級後，紐約社區銀行 (New York Community Bancorp)股價再次出現波動，上漲6.67%。該行公布第4季意外虧損，並在商業房地產虧損不斷上升的情況下大幅削減股利後，股價光是2月就下跌約31%。

以色列總理內塔亞胡誓言繼續推進加薩戰爭，削弱了停火協議的希望，油價上漲。

西德州中質原油3月合約上漲55分或0.75%，收每桶73.86元；布蘭特4月合約上漲62分或0.79%，收於每桶79.21元。

內塔亞胡拒絕了哈馬斯提出的永久停火提議，並發誓要在加薩繼續戰鬥，直到「絕對勝利」。

預計今年美國產量成長將慢於預期，也為油價提供了支撐。總體而言，今年美國石油產量預計將增加每日17萬桶，大幅低於能源部先前預測的29萬桶。

波克夏控股A股上漲1.1%，盤中觸及60萬元高點，這是該集團股價首次突破60萬元大關。

這個巴菲特旗下企業集團今年漲幅超過9%，超過史指4.7%的報酬率。該公司本月稍後公布第4季財報。