華為狂擲超110億美元分紅 惠及約14萬名員工

科技巨擘華為2023年員工分紅方案在近日出爐，預計將豪擲人民幣770億元，並有約14萬名員工受惠。（路透）

據《南方Plus》報導，大陸科技巨頭華為 內部已發布「董秘1號文件」，正式官宣2023年年度分紅方案：ESOP每股分紅1.5元，稅後15.3%，較去年同期稅後收益有所降低。業內人士分析，這或許預示著華為未來發展將面臨一定的資金壓力和挑戰。換算下來，華為這次分紅將豪擲人民幣770億元（約110億美元），惠及14萬名員工。

報導依據華為公開資料估算，華為目前總股本約為513億股。換言之，本次分紅需要向員工支付513.9億乘以人民幣1.5元，共約人民幣770.85億元。

另據華為2022年財報，截至2022年12月31日，華為員工持股計劃參與人數為14萬2,315人，均為華為在職員工或退休 保留人員。亦即，本次分紅至少將惠及14萬人。

華為員工持股制度始於1990年，當時參股價格為每股人民幣1元，以稅後利潤的15%作為股權分紅。但並非所有華為員工都可以投資 華為股份，只有入職兩年後、業績表現突出的員工才有配股的資格，且可認購的華為公司股票數量也有所限制。

據了解，華為員工薪酬主要包括工資、獎金和股票分紅，股票分紅是華為員工收入的重要組成部分。

華為2019年至2022年近四年分紅分別為每股人民幣2.11元、1.86元、1.58元與1.61元。

華為2022年年報顯示，華為是100%由員工持有的民營企業，股東為華為工會委員會和任正非，公司通過工會實行員工持股計劃，員工持股計劃參與人數為14萬2,315人（截至2022年12月31日），參與人均為公司在職員工或退休保留人員。