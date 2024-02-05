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美債殖利率飆升 道指挫逾270點 史指跌落歷史高點

美股債回落 挨了ISM和Fed兩記重拳

編譯劉忠勇／綜合外電
期貨市場幾乎消除了3月降息的可能性，連5月降息的機率也有所減少。路透
期貨市場幾乎消除了3月降息的可能性，連5月降息的機率也有所減少。路透

美國股債市周一雙雙回落，強勁的服務業數據和聯準會（Fed）鷹派立場凌駕對經濟和企業獲利的樂觀情緒。美元則大漲。

史坦普500指數收跌0.3%，儘管輝達（Nvidia）大漲4.8%，但特斯拉公司、亞馬遜公司和Meta Platforms Inc.等大型科技股下跌。

美國1月服務業景氣上升超預期，投資人更加擔心 Fed可能不如許多交易員期望的那麼快降息

Fed主席鮑爾在周日播出的哥倫比亞廣播公司(CBS)《60分鐘》專訪中表示，美國人可能要等到3月之後，Fed才會降息。明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡斯哈里說，在寬鬆貨幣政策之前，官員有時間評估更多數據。芝加哥聯邦準備銀行古爾斯比說，他希望通膨率繼續保持下行趨勢。

美股收盤，史坦普500指數下跌0.3%，報4,942.81點；道瓊工業指數跌274.30點，跌幅0.7%，報38,380.12點；那斯達克綜合指數下跌0.2%，報15,597.68點。

Interactive Brokers分析師Jose Torres指出，「一連兩拳讓投資人站不起來。摩根大通證策略師Marko Kolanovic認為，「除非有重大衝擊，我們認為今年降息會比市場所反映的更為節制」。

美國10年期殖利率上升14個基點至4.16％，2年期債券殖利率接近4.5％。期貨市場幾乎消除了3月降息的可能性，連5月降息的機率也有所減少。

台積電溢價多達15.4%

費城半導體指數周一上漲1.2%，台積電ADR大漲2.6%，較農曆年前封關的台北交易股價溢價多達15.4%。

美元指數大漲0.5%至104.458，達到11月14日來最高水平。歐元兌美元一度貶值0.6%至1.0723，為11月11日以來最低。美元兌日圓一度走升0.3%至148.89日圓，為11月27日以來最高。

國際原油價格周一小漲，基本金屬全面下跌。黃金跌至逾一周來的最低價位。 西德州中級原油（WTI）期貨上漲50美分，結算價報每桶72.78美元； 4月交割布蘭特原油期貨上漲66美分至每桶77.99美元。

黃金現貨價下跌0.7%，報每英兩2025.93美元；倫敦金屬交易所（LME）銅期貨下跌1.4%，報每噸8359.5美元。

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