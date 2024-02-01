道指大漲370點 再創新高 收復前一日跌幅

道瓊工業指數大漲，從聯準會暗示3月不太可能降息後的殘酷大跌中恢復過來。（路透）

道瓊工業指數大漲，從聯準會 暗示3月不太可能降息 後的殘酷大跌中恢復過來。

道指上漲369.54點或0.97%收3萬8519.84點，收創歷史新高紀錄，也收復前一天的跌幅。史坦普500指數上漲60.54點或1.25%至4906.19點。那斯達克指數上漲197.63點或1.3%收1萬5361.64點。

所謂的「七巨頭」中3家公布業績，獲利再度成為重點。iPhone 製造商蘋果上漲1.33%，提振了史指整體走勢。電商巨頭亞馬遜上漲2.63%，Facebook母公司Meta上漲1.19%。

製藥公司默克第4季業績優於預期，上漲4.64%，有助支撐道指。

華爾街前一日經歷大跌。道指下跌317點或0.8%，創12月以來最糟糕單日跌幅。史指下跌1.6%，是9月以來最糟糕的一天。那指下跌2.2%，為10月以來最糟糕的交易日。

在31日下跌之前，聯準會主席鮑爾在會後記者會上打消了投資 人最快3月降息的希望，導致股市暴跌。

阿波羅全球管理執行長、經濟學家史洛克(Torsten Slok)表示：「我認為市場已經過度預期，定價更多的降息，因為如果降息的次數與市場目前定價的一樣多，那將與經濟更加疲軟有關。」

債券殖利率進一步下跌，10年期公債跌至1個月低點。該基準利率最近下跌9個基點至3.87%。

投資者現在將注意力轉向2日上午發布的今年第一份就業報告。

福特股價上漲3.24%。可能是受到摩根史坦利分析師喬納斯報告的推動，他將福特列為美國汽車製造商中的首選。

美國個人投資者協會(AAII)最新的每周調查顯示，主流投資人的樂觀情緒從上周的39.3%躍升至49.1%，連續第13周高於37.5%的歷史平均水平。

自耶誕節前一周以來，投資人已經6周沒有如此樂觀了。

對未來六個月股價前景的看跌看法僅從上周的26.1%降至24.5%，仍遠低於31.0%的歷史平均水平，也是連續第13周下滑。認為股市未來6個月內不會有太大變化的中性情緒從34.6%收窄至26.4%。

投資人本周回答了一個特殊問題：如何看待史指近期創下的歷史新高。45.7%受訪者表示這讓他們對股票的短期前景「有些樂觀」，而新高紀錄讓另外6.6%的人「非常樂觀」。相較之下，只有25.9%的人因此感到「有些悲觀」，而5.7%表示這讓他們「非常悲觀」。另外約15.5%表示新高並未對他們的想法產生影響。

高盛(Goldman Sachs)策略師魯布納(Scott Rubner)認為，「痛苦交易現在已經降低，而不是從現在開始變得更高」，這意味著維持近期創紀錄高點可能很困難。

他表示：「美股面臨前所未有的嚴重問題，2月的門檻實在太高了。」他他建議本月增加股票對沖。

霍尼韋爾因財報不佳而下跌，限制了道指的漲幅。該公司第4季營收未達預期，股價下跌2.45%。使其成為道指中表現最差的成分股，也是唯一跌幅超過1%的成分股。

話雖如此，道指30支股票中的其他幾支顯著上漲有助該指數。默克公司(Merck)公布強勁的獲利和財測後，股價上漲4.64%，領漲道指。Walgreens和安進(Amgen)漲幅居次，漲幅均超過3%。

聯準會亞特蘭大分行最新預測顯示，美國經濟正在加強。每周更新的GDPNow預估第1季將成長4.2%。上周預測是成長3.0%。

新聞稿指出，這個增加是由個人消費和私人投資預估改善所推動的。

如果亞特蘭大分行的非官方估計數字成真，則將代表經濟正從2023年第4季3.3%的年化成長率開始加速。