高階主管們何不自動減薪換取免裁員？微軟前人資主管這麼說

每當企業發布裁員消息，都讓人不禁想問，為何企業主管不自己減薪？ 路透

每當企業發布裁員 消息，都有一件事情令人不解，那就是為何那些高薪主管不自己減薪？這樣一來不就可以省下人事成本，留下部分工作機會？微軟 前人資副總裁威廉斯（Chris Williams）表示，這樣的觀察是公正的，但有幾個原因導致主管們不會這麼做：

1.只是數學問題

威廉斯表示，主管們最常用來為自己辯護的第一個原因，就是這單純只是數學問題。他們就算減薪也不會產生重大影響。

以Google 或微軟為例，這兩家公司都約有20萬名員工，去年都裁員約1萬人，雙方的執行長薪資也差不多，年薪大約200萬美元。

對這家公司來說，裁員1萬人能每年省下約10億美元成本，但就算完全不付執行長薪水，也只能省下這個金額的0.2%。

2.主管領的不是錢，是股票

雖然或許有人會抗議說，Google執行長皮伽去年明明就是賺了逾2億美元，微軟的納德拉前年也賺了近5,000萬美元。

但這些只是新聞報導這麼說，並不是實際發生的事情。這些主管並未真的領到這些錢，他們真正領到的是股票報酬，這些股票都設有一段時間的轉賣限制。

這類報酬在主管的薪酬當中很常見，因為這些股票不需要花公司半毛錢，使這些薪酬在公司會計帳目上看起來非常便宜。

更重要的是，董事會也希望透過股價表現來約束主管行動。如果執行長不解決成本問題，他們的薪酬也會受到重創。如果他們能提升公司的價值和股價，那麼每個人都是贏家。

也正因為如此，由於這些薪酬不影響企業獲利，就算刪了也省不到需要撙節的金額。

3.人才競爭

另一個因素是，這些主管職位的人才競爭非常激烈。只有少數主管帶領過市值近兆美元的大企業，在全球擁有數以萬計員工。就像運動界的明星運動員，只有少數人的表現能達到那種水準。

他們之間經常會互相羨慕、比較，都知道彼此的身價有多高，這也是為何財星500大企業的主管基本薪酬都非常接近，差別只在於股票薪酬方案和股價。

而公司董事會最不想見到的，就是留不住這些明星級領導人，所以萬不得已才會把腦筋動到他們的薪酬上。

但更重要的是形象

不過，雖然做了那麼多純經濟的討論，但這些討論其實都搞錯了整件事情的重點。威廉斯表示，這些執行長作為企業的領導人，應該要做的是為公司設定新路線，要擔任整個組織的行為典範，並和員工同甘共苦。

在大眾壓力下，有些主管曾經公開宣示減薪。Google的皮伽去年承諾減薪，但一如前面提到的，他去年仍賺了逾2億美元。蘋果的庫克也曾公開要求把自己的股票薪酬減半至4,000萬美元，但他的底薪300萬美元和獎金600萬美元並未改變。

但至少他們做到了，不像多數主管並未做到。