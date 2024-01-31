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黑天鵝作者：美國正面臨債務膨脹的「死亡螺旋」

編譯林奇賢／綜合外電
《黑天鵝》作者塔雷伯（Nassim Taleb）表示，美國赤字正膨脹到需要奇蹟出現才能扭轉的程度。彭博資訊
《黑天鵝》作者塔雷伯（Nassim Taleb）表示，美國赤字正膨脹到需要奇蹟出現才能扭轉的程度。彭博資訊

《黑天鵝》作者塔雷伯（Nassim Taleb）表示，美國赤字正膨脹到需要奇蹟出現才能扭轉的程度。

彭博資訊報導，他在29日晚間在避險基金Universa Investments的一個活動上說，「（美國）國會害怕承擔做正確事情的後果，只要他們繼續延長舉債上限並達成協議，最終將看到債務螺旋上升，就像死亡螺旋（death spiral）一樣。」

塔雷伯將不斷膨脹的債務負擔形容成是「白天鵝」，顯然會對市場構成風險，有別於可能沒什麼預警就發生的「黑天鵝」事件。

雖然他沒有詳述市場可能遭遇的後果，但他認為，除了債務膨脹之外，美國經濟比前幾年更容易受衝擊也是「白天鵝」事件。塔雷伯表示，因為全球化使世界各地區的聯繫比過往更加緊密，單一地區的問題可能波及全球。

當被問及美國經濟的「螺旋」最終將如何發展時，塔雷伯說，「我們需要外部的一些東西出現，可能是某種奇蹟。」「這讓我對西方世界的整個政治體系感到有點悲觀」。

擔心美國債務問題的可不止塔雷伯一人。本月稍早，美國前財長魯賓（Robert Rubin）稱聯邦赤字使美國經濟陷入糟糕境地；貝萊德副董事長席德布蘭德（Philipp Hildebrand）也警告，任何債務違約都可能威脅到美元表現。

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