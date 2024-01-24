大幅增持 馬雲取代軟銀成為阿里巴巴最大股東

大幅增持阿里股票，馬雲取代軟銀成為阿里巴巴最大股東。美聯社

阿里巴巴集團創始人馬雲 、董事會主席蔡崇信日前大幅增持阿里股票，但未透露具體數額。不過有消息人士24日透露，馬雲與蔡崇信合計持股，已超過軟銀的持股比例。

科創板日報報導，近兩年來，日本軟銀集團的CEO孫正義，所控制軟銀已透過遠期合約削減了持股比例，從2022年12月的約7%降至去年3月的2%左右，到5月則降至0.5%不到。

翻查資料，軟銀集團稱，截至去年6月底止，已將阿里巴巴完全變現（fully monetized），阿里巴巴持股權益價值已降至不足200億日圓，相當於阿里巴巴當時市值港幣1.9兆元的0.06%。

此消彼長下，目前馬雲已取代軟銀成为阿里巴巴最大股東。

紐約時報 引述消息指出，2023年第4季，馬雲購買約5,000萬美元阿里巴巴股票，超過2021年底報告的4.3%。

蔡崇信透過家族投資平台藍池資本管理公司，購買1.5億美元的阿里股票。

值得注意的是，去年11月，馬雲家族信託曾披露一份「減持阿里股份」的遠期規劃，被外界誤讀為立即拋售。對此，阿里内網澄清：「馬雲一股都沒有出售」。

馬雲自從2020年10月出席「外灘金融會議」公開批評大陸金融監管系統後，阿里旗下的螞蟻集團 在上市前夕遭到喊停，引來市場各種猜測，之後馬雲甚少出現在公眾視野，去年更放棄螞蟻集團控制權，似乎與阿里及螞蟻系保持距離。