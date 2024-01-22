中國為何回頭買美債？

中國回頭買美債令華爾街感到意外。(路透)

美國財政部最新公布2023年11月國際資本流動報告（TIC）顯示，中國持有美債規模達到7,820億美元，較10月增持124億美元。這是中國結束連續七個月拋售美債趨勢，讓華爾街 感到意外，並好奇中國為何回頭買美債？

21世紀經濟報導，華爾街人士分析，中國增持美債，可能受到兩大因素影響，一是當月中美元首會晤令中美關係有所改善，二是2023年11月美聯儲釋放明確的升息 周期結束信號令美債收益率大幅下跌（導致美債價格上漲），吸引不少國家紛紛抄底美債。

值得注意的是，TIC資料顯示，在美債前十大持有國家和地區裏，除了開曼群島在2023年11月減持47億美元美債，其他國家和地區均選擇增持美債。這令金融市場普遍認為，美聯儲升息周期結束或成為眾多國家增持美債的最重要驅動力。

一位華爾街對沖基金經理表示，當月中國的美債持倉規模較2022年底累計減少850億美元，降幅達到9.8%。在當前美國債務規模持續攀升的情況下，市場正關注中國等新興市場國家是否願意繼續增持美債，為美國日益龐大的債務融資「輸血」。

他透露，當前華爾街不少投資 機構對中國「增持」美債持有不同觀點，一方認為中國可能是技術性增持美債以獲取較高的抄底美債收益，一方則猜測中國並未在11月增持美債，其美債持倉規模上升主要得益於美債價格回升所帶來的美債持倉估值「水漲船高」。這背後，是華爾街投資機構普遍認為，未來中國是否會實質性地扭轉此前持續減持美債趨勢，很大程度取決於兩國關係能否持續改善。

2023年11月中國增持美債，的確令華爾街投資機構頗感意外。或許是受到此前中國連續七個月減持美債的影響，不少投資機構起初認為中國可能在11月繼續減持美債。

一位美債經紀商直言，對不少國家而言，2023年11月的確是一個難得的抄底美債獲利窗口。具體而言，一是受美聯儲升息週期結束影響，2023年11月美元指數整體回落約3%，令美債資產變得更加便宜，二是美聯儲升息週期結束令2023年11月美債收益率大幅回落約60個基點（美債價格相應上漲），令抄底美債的勝算與收益率雙雙大增。

他直言，2023年11月不少國家之所以增持美債的另一個重要原因，是巴以衝突外溢導致紅海局勢日益緊張，甚至影響全球貿易航線安全，導致不少國家的外匯儲備資產配置更加保守，令避險屬性較高的美債成為一大受益者。

資料顯示，在美債前十大持有國家和地區裡，9個國家和地區在2023年11月選擇增持美債。其中日本的美國國債持倉量達到1.12兆美元，較10月大幅增長293億美元。

但是，這種美債增持行為能否持續，存在較大的爭議。多家華爾街投資機構認為眾多國家11月增持美債行為，更像是一種空頭回補行為—此前美聯儲大幅升息令美債價格跌跌不休（美債收益率迭創新高），導致不少國家只能低配美債以確保外匯存底資產估值穩定。

與此同時，也有部分華爾街對沖基金認為眾多國家11月增持美債完全是一種階段性抄底獲利行為。長期而言，由於美國兩黨矛盾激化令美債兌付的政治博弈存在較高不確定性，加之惠譽等國際評級機構調降美國主權信用評級與各國外匯存底資產多元化配置提速，未來很多國家繼續減持美債趨勢仍難以扭轉。