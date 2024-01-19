史指創歷史新高 確定進入牛市

保險公司Travelers獲利優於預期，股價上漲6.72%。美聯社

史坦普500指數收創歷史新高，在新年伊始短暫的下跌之後，投資 人在最近幾天重新開始大量購買股票。

史指上漲58.87點或1.23%收4839.81點，突破2022年1月的盤中高點4818.62點和收盤紀錄4796.56點。同時，道瓊工業指數上漲395.19點或1.05%收3萬7863.8點。那斯達克指數上漲255.32點或1.7%至1萬5310.97點。規模較小、以科技股為主的那斯達克100指數上漲1.95%，也創下歷史新高。

2024年所有三大主要股指均呈上揚，道指30支成份股全部走升。

繼2022年下跌19%後，史指在2023年大幅上漲24%，因為經濟擺脫了許多人預期的衰退，通膨回落至允許聯準會暫停升息的水平。在第4季強勁反彈後，史指一度接近紀錄新高，但最終未能達到目標。2024年伊始，隨著投資人從蘋果等大型科技龍頭企業獲利了結，市場漲勢略有暫停。

但最近幾天他們又開始購買這些科技龍頭。19日的里程碑證實美股正式進入2022年10月開始的牛市，而不僅僅是熊市反彈。史指自低點以來已上漲超過35%。

西北互助財富管理公司首席投資組合經理史塔基(Matt Stucky)表示，「在投資人看來，在人工智慧領域處於領先地位或在技術領域擁有差異化產品的公司，在市場上處於非常非常強勁的領先地位。這股浪潮從去年底一直持續到2024年。」

科技股上漲2.35%，全周上漲超過4%，成為史指本周表現最好的類股。

史塔基表示，史指能否在2024年保持成長動能「將成為聯準會能否實現軟著陸的問題」。他指出，史指2023年成長的驅動力與本益比有關，而不是獲利，「經濟放緩導致本益比上升，因為投資人都押注復甦。如果沒有實現，那麼就不得不質疑不僅保持新高而且創造新高的可能性。」

最新消費者數據顯示，消費者對經濟和通膨越來越有信心。密西根大學的消費者調查顯示，信心年增21.4%，達2021年7月以來的最高水準。

保險公司Travelers獲利優於預期，股價上漲6.72%。斯倫貝謝(Schlumberger)營收和獲利均超出預期，股價上漲2.22%；Ally Financial 上季業績強勁並將業務部門出售給Synchrony Financial後飆升10.71%。

在史指躍升至歷史新高後，比特幣 和乙太幣 也隨著上漲。比特幣價格在18日回落至4萬元關鍵支撐位後，上漲2%至41763.87元。乙太幣上漲2%至2491.82元。

Bitwise資產管理公司分析師拉斯穆森(Ryan Rasmussen)表示：「積極的消費者信心和通膨放緩推動風險資產上漲。」「投資人普遍認為加密貨幣投資與科技和風險投資類似，因此加密貨幣乘勢而上是合理。」

但比特幣本周仍下跌4%。自1月10日比特幣ETF獲准在美國開始交易以來，該加密貨幣已下跌10%。人們普遍預計ETF的批准將成為一次拋售新聞事件。乙太幣本周下跌3%。

然而，加密資產的走勢並不足以提振股市。Coinbase、Microstrategy和幾隻礦業股包括CleanSpark、Iris Energy和Riot Platforms持平。Marathon Digital上漲0.37%。

史指收於2022年1月3日以來的新高。與此同時，許多專注於特定領域的基金也都出現大幅上漲。

FactSet數據顯示，自史指上次創下歷史新高以來表現最好的非槓桿股票ETF是國際基金和能源股的組合。

iShares MSCI土耳其ETF在此期間上漲近80%。Invesco石油和天然氣服務ETF上漲超過68%，而Global X MSCI阿根廷ETF 上漲超過64%。

油價小幅走低，但因中東緊張局勢本周仍然上揚。

西德州中質原油2月合約下跌67分或0.9%收每桶73.41元。3月布蘭特原油合約下跌54分或0.68%收每桶78.56元。

由於投資人密切關注紅海武裝分子的攻擊是否會導致供應中斷，美國原油價格本周上漲1%。全球指標布蘭特原油則上揚0.47%。