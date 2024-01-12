蘋果CEO庫克去年減薪逾3成 因股票獎勵下滑

蘋果執行長庫克2023年的薪酬比2022年減少逾三成至約6320萬美元。(路透)

蘋果執行長庫克 2023年的薪酬比2022年減少逾三成至約6320萬美元，主要反映股票獎勵金額下滑、以及庫克本人要求調降目標薪酬。此外，蘋果也改組董事會，長期擔任董事的美國前副總統高爾（Al Gore）與波音前主管貝爾（James Bell）將卸任，非營利組織Aerospace前執行長奧絲丁（Wanda Austin）將加入。

蘋果在代理人聲明表示，庫克去年薪酬約為6320萬美元。庫克的底薪維持在至少2021年來的300萬美元，但股票獎勵金額降至略低於4700萬美元，遠少於2022年的約8300萬美元、及2021年的約8200萬美元。

蘋果去年初表示，庫克已要求將其目標薪酬降至4900萬美元左右，遠少於前年的9,900萬美元。庫克今年來自股票的目標薪酬稍微提高到5000萬美元。

蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）和營運長威廉斯（Jeff Williams）等其他高管的薪酬總額，過去三年則大致維持不變，各約為2700萬美元。

●高爾、貝爾年滿75歲 將卸任董事

蘋果11日也宣布，高爾將卸下董事職務。高爾2003年來便擔任蘋果董事，見證了蘋果共同創辦人賈伯斯回鍋執行長幾年後的崛起和轉型。2015年加入蘋果董事會的波音公司前主管貝爾也將卸任。蘋果已採取了一項新政策，董事年滿75歲就不能連任，高爾和貝爾都已75歲。

不過，這項人事異動在蘋果仍屬罕見，因為該公司很少一次有超過一名董事卸任。而且，今年將滿76歲的審計委員會主席的舒格（Ron Sugar）仍將留任，因為「考量最近董事會組成哦大幅變動、以及留任在任期內發展深度洞見的董事價值」。

蘋果表示，奧絲丁已被提名為董事會成員，盛讚她有「推動創新與形塑企業策略」的亮眼紀錄。蘋果股東將在2月28日的年度股東會投票 。

從蘋果留任舒格為董事的邏輯來看，現在還不清楚蘋果的董事年齡上限政策，是否適用於明年也將滿75歲的董事長列文森（Arthur Levinson）。