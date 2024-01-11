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Google裁員數百人：資源調整到最重要的產品上

中央社加州山景市10日綜合外電報導
Alphabet旗下谷歌（Google）公司今天表示，公司將解雇語音助理軟體「Google助理」部門數百人，旗下「裝置與服務」部門團隊也將裁減數量相當的職缺。美聯社
Alphabet旗下谷歌（Google）公司今天表示，公司將解雇語音助理軟體「Google助理」部門數百人，旗下「裝置與服務」部門團隊也將裁減數量相當的職缺。美聯社

Alphabet旗下谷歌（Google）公司今天表示，公司將解雇語音助理軟體「Google助理」部門數百人，旗下「裝置與服務」部門團隊也將裁減數量相當的職缺。

路透報導，「Google助理」（Google Assistant）裁員一事，是2023年下半年以來就已展開的組織變革一環，遭到解雇的包括Google社群導航應用程式Waze。今天的裁員消息是由新聞平台Semafor率先披露。

Google指出，公司「裝置與服務」（Devices and Services）部門裁撤數百職缺，多為1P虛擬實境硬體團隊，證實了率先披露Google組織重組消息的科技媒體網站9to5Google相關報導。

9to5Google報導稱，Google旗下智慧穿戴裝置Fitbit共同創辦人詹姆斯．朴（James Park）和佛里曼（Eric Friedman），以及其他Fitbit高層將離開Google。

Google一名發言人透過聲明向路透表示：「2023年整個下半年，我們一些團隊做出改變，變得更有效率，事情做得更好，並將資源調整到最重要的產品優先要務上。部分團隊將持續進行這類組織變革，包括在全球範圍內裁減部分職務。」

這名發言人並未提到受影響職務的確切數字。目前並不清楚「Google助理」及「裝置與服務」部門有多少人。

截至2023年9月，Google母公司Alphabet在全球各地共有18萬2381名員工。

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