上季全球PC出貨量回升 終結連跌2年頹勢

顧能（Gartner）表示，去年第4季全球個人電腦（PC）出貨量回升，終結連八季萎縮的頹勢。美聯社

研調機構顧能（Gartner）表示，去年第4季全球個人電腦（PC）出貨量回升，終結連八季萎縮的頹勢，聯想（Lenovo）、惠普（HP）、蘋果（Apple ）及宏碁 （Acer）市占率均較一年前擴增，戴爾（Dell）、華碩（ASUS）和其他業者則略為萎縮。

顧能10日發布報告表示，上季全球PC出貨量比一年前擴增0.3%到6,337.1萬台，為連八季下滑後首見成長，去年全年PC出貨量則衰減14.8%至2億4189.1萬台，是2006年來首次少於2.5億台。

顧能主要分析師Mikako Kitagawa報告指出，「PC市場在大幅調整後，已觸及頹勢底部」，「庫存在2023年第4季回歸常態」，上季出貨量的「小幅成長暗示供需終於平衡」，「然而，這種情勢可能改變，因為2024年零組件價格預料調漲、以及地緣政治和經濟不確定性」。

上季的全球六大PC製造商變動不大，以聯想、惠普和戴爾為前三名，表現各有千秋。聯想上季出貨量年增3.2%到1,621.3萬台，是2021年第3季以來首見成長，市占率擴增0.7個百分點到25.6%；惠普出貨量成長5.6%至1,395.4萬台，為連兩季成長，市占率提高1.1個百分點到20.9%。

戴爾上季PC出貨量則下滑8.3%到998.3萬台，連七季下滑，市占率萎縮1.4個百分點至15.8%；排名第四的蘋果出貨量增長7.2%到634.9萬台，市占率擴張0.6個百分點，成為10.0%。

華碩出貨量年減9.4%至440.5萬台，減幅為全球六大PC業者最大，市占也減少0.7個百分點到7%，宏碁出貨量年增率為六大PC業者最大的11.1%，增至398.7萬台，市占率提高0.6個百分點到6.3%。

各地市場概況

以地區來看，美國市場上季出貨量年增1.8%，為2021年第2季以來首度年比成長，顧能的報告指出，「美國PC（市場）成長反映消費者信心在當季回穩」，「穩健的美國經濟幫助中小企業支出」，「大企業則對支出維持審慎，延後PC換機到2024年」。

歐洲，中東及非洲（EMEA）地區PC市場上季成長8.7%，為各地區最高，也是2021年第4季以來首次年比增長。EMEA和拉丁美洲的筆電出貨量強勢成長，遠超過各地區平均值。

亞太市場上季PC出貨量下滑8%，為連續第七季減少，筆電和桌機出貨量都減退，桌機頹勢又甚於筆電，受到中國需求不振的拖累。大中華區出貨量減幅為二位數百分比，成熟亞太市場微幅下滑，新興亞太成長成長個位數百分比。