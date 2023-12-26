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艾夫、奧特曼為開發AI產品 延攬蘋果iPhone設計負責人

編譯劉忠勇／即時報導
Tang Tan將卸下蘋果iPhone和手表產品設計副總裁一職，預計2月離職。(取材自LinkedIn)
Tang Tan將卸下蘋果iPhone和手表產品設計副總裁一職，預計2月離職。(取材自LinkedIn)

彭博引述知情人士報導，蘋果前設計總監艾夫（Jony Ive）和OpenAI執行長奧特曼正聯手延攬蘋果高層主管 Tang Tan參與一項新的人工智慧（AI）硬體開發計畫，目的是要打造具有AI最近功能的新產品。

彭博引述消息指出，即將離開蘋果主管Tang Tan將加入艾夫的設計公司LoveFrom，負責形塑新產品的外觀和功能。知情人士說，奧特曼在其中將提供軟體支持。

知情人士透露，艾夫希望將AI產品開發轉化為一家新公司，彭博形容如此安排堪稱艾夫2019年離開蘋果自立LoveFrom以來最大膽的布局。這位傳奇設計師在蘋果聯合創始人賈伯斯的帶領下設計iMac、iPhone和iPad等多項產品。不過知情人士表示，產品的開發仍處於初期階段，目前主要集中在招聘人才並建立概念。尚處於概念階段的計畫包括家用的產品。

知情人士告訴彭博，Tang Tan將在LoveFrom帶領此計畫的硬體工程。彭博早先報導，Tang Tan將卸下蘋果iPhone和手表產品設計副總裁一職，預計2月離職。

奧特曼11日一度遭到OpenAI董事會罷黜，即是因為和艾夫合作這類外務而令部分董事不滿。奧特曼曾和軟銀集團董事長孫正義接觸，爭取數十億美元的投資。

對蘋果來說，Tang Tan離職凸顯了設計人才外流的問題。2019年以來，艾夫原班人馬約14名成員已經離開蘋果。當年在艾夫麾下仍留在蘋果的設計師只剩下六、七人。

AI 奧特曼 iPhone

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