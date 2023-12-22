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明年比今年好 智慧手機製造商將增產6%-9%

編譯季晶晶／綜合外電
包括三星電子和Oppo在內多家智慧手機製造商計劃2024年增加生產，增幅在6%到9%間。（路透）
包括三星電子和Oppo在內多家智慧手機製造商計劃2024年增加生產，增幅在6%到9%間。（路透）

日經報導，包括三星電子和Oppo在內多家智慧手機製造商計畫2024年要增加生產，幅度在6%到9%間，高端市場的增幅較大，這表明手機行業將走出長年低谷。

消息人士說，三星已告知供應商，明年產量目標是逾2.4億支智慧手機，比先前的訂單預測高出約9%。比起2023年，旗艦折疊機Galaxy Z要增產大約8%，價格較親民的Galaxy A和M增逾10%。頂級機款Galaxy S Ultra的出貨則提高兩位數。三星未透露整體銷售的目標數字。

多家中國智慧手機製造商也與供應商分享了相對強勁的預測。

Oppo是僅次於三星的全球第二大Android手機製造商，計畫2024年生產1.5億支，比2023年的1.41億支增加逾6%。與此同時，知情人士說，榮耀持續推動海外擴張，已請供應商為2024年提供更多支持。華為計畫2024年出貨7000萬支手機，即使必須用外部供應商提供的部分晶片組（包括4G晶片組）才能達標。

幾為所有Android手機製造商供貨的公司有一位高管說：「我們看到，經過一年多的調整期，所有Android手機製造商對2024年都更有信心。三星增加2024年訂單尤為重要，它仍然是手機市場的領導者，它的展望對整個行業的復甦具有重大意義。」

另一家零組件供應商對前景抱持謹慎態度表示：「我們還沒有太大信心，認為這是從數年低迷頽勢中徹底復甦，但至少農歷新年假期前，肯定會看到其他手機製造商的補貨要求。」

分析師目前的展望相對溫和。Counterpoint智慧手機分析師Liz Lee說，整體智慧手機出貨可能比今年增加3%，但仍有不確定因素，製造商會在特定市場面臨挑戰。

生成式AI的熱潮將為智慧手機的復甦出力，但預計不會有立竿見影的影響。Counterpoint預測，今年支持生成式AI的智慧手機將占所有手機出貨的4%左右，明年增至8%，2027年滲透率可達40%。

三星 Android 晶片

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