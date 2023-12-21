Sony PS5全球銷量破5000萬台 達到新里程碑

日本電子大廠索尼（Sony）旗下遊戲機PlayStation 5（PS5）銷量已超過5000萬台，並指出其旗艦遊戲機今年享有「強勁動能」。路透

日本電子大廠索尼 （Sony）今天表示，旗下遊戲機PlayStation 5（PS5）銷量已超過5000萬台，並指出其旗艦遊戲機今年享有「強勁動能」。

法新社報導，PS5在2020年11月推出，當時全球處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 之下，其銷售最初因廣泛的供應鏈 問題和全球晶片短缺而受到影響。

儘管如此，PS5和前身PS4幾乎相同時間內達到5000萬台的里程碑。索尼表示，其旗艦遊戲機在今年享有「強勁動能」。

索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）執行長萊恩（Jim Ryan）在昨天的聲明中說：「我們很高興這是PS5推出以來的第一個假日季節，我們有充足的PS5遊戲機供應，所以任何想買的人都買得到。」

自1994年發布第一代PlayStation以來，索尼已經成為遊戲機市場的巨擘。研調機構Newzoo估計今年遊戲機市場營收將超過530億美元。

索尼表示，PS2仍然是索尼最暢銷的遊戲機，銷量超過1.55億台，而PS4則超過1.17億台。

PS5的銷售里程碑為索尼今年在遊戲領域的強勁表現畫下句號。

由索尼旗下的Insomniac Games開發的電玩遊戲「漫威蜘蛛人2」（Marvel's Spider-Man 2），在10月上市後的24小時內，成為銷售最快的PlayStation Studios遊戲。

索尼表示，PS5今年也受惠於「柏德之門3」（Baldur's Gate 3）和「心靈殺手2」（Alan Wake 2）等遊戲的成功。