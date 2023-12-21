我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

與美軍通話 解放軍參謀長劉振立：台灣問題純屬中國內政

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

Sony PS5全球銷量破5000萬台 達到新里程碑

中央社東京21日綜合外電報導
日本電子大廠索尼（Sony）旗下遊戲機PlayStation 5（PS5）銷量已超過5000萬台，並指出其旗艦遊戲機今年享有「強勁動能」。路透
日本電子大廠索尼（Sony）旗下遊戲機PlayStation 5（PS5）銷量已超過5000萬台，並指出其旗艦遊戲機今年享有「強勁動能」。路透

日本電子大廠索尼（Sony）今天表示，旗下遊戲機PlayStation 5（PS5）銷量已超過5000萬台，並指出其旗艦遊戲機今年享有「強勁動能」。

法新社報導，PS5在2020年11月推出，當時全球處於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之下，其銷售最初因廣泛的供應鏈問題和全球晶片短缺而受到影響。

儘管如此，PS5和前身PS4幾乎相同時間內達到5000萬台的里程碑。索尼表示，其旗艦遊戲機在今年享有「強勁動能」。

索尼互動娛樂（Sony Interactive Entertainment）執行長萊恩（Jim Ryan）在昨天的聲明中說：「我們很高興這是PS5推出以來的第一個假日季節，我們有充足的PS5遊戲機供應，所以任何想買的人都買得到。」

自1994年發布第一代PlayStation以來，索尼已經成為遊戲機市場的巨擘。研調機構Newzoo估計今年遊戲機市場營收將超過530億美元。

索尼表示，PS2仍然是索尼最暢銷的遊戲機，銷量超過1.55億台，而PS4則超過1.17億台。

PS5的銷售里程碑為索尼今年在遊戲領域的強勁表現畫下句號。

由索尼旗下的Insomniac Games開發的電玩遊戲「漫威蜘蛛人2」（Marvel's Spider-Man 2），在10月上市後的24小時內，成為銷售最快的PlayStation Studios遊戲。

索尼表示，PS5今年也受惠於「柏德之門3」（Baldur's Gate 3）和「心靈殺手2」（Alan Wake 2）等遊戲的成功。

索尼 疫情 供應鏈

上一則

紅海危機影響持續 德國赫伯羅德25艘貨船年底前繞道

下一則

安哥拉決定退出OPEC 國際油價下跌

延伸閱讀

Sony旗下遊戲公司遭駭客勒贖 「漫威」發行計畫外洩

Sony旗下遊戲公司遭駭客勒贖 「漫威」發行計畫外洩
台積電熊本廠 明年底量產

台積電熊本廠 明年底量產
130萬人沒保險 加州健保籲民眾投保

130萬人沒保險 加州健保籲民眾投保
晶片荒解除 新版PS5攻購物季

晶片荒解除 新版PS5攻購物季

熱門新聞

債市將聯準會釋出的「鴿派」訊息，解讀成Fed將全速降息。（路透）

債市投資人預期：聯準會將全速降息

2023-12-17 15:14
好市多執行長賈蘭提14日在財報法說會中說，上季共賣出價值1億美元的1英兩金條。（美聯社）

鎮店搖錢樹…上架網路數小時完售 好市多上季光靠它就賺1億

2023-12-15 06:28
前財政部長桑默斯。（路透）

Fed會急著降息、通膨終究是暫時的？桑默斯訪談全說了

2023-12-15 05:44
避險基金經理人卡斯發表2024年「十大驚奇」預言，他預測蘋果明年股價將因美中貿易戰升溫而大跌。圖／美聯社

2024「十大驚奇」預言：美選出女總統、蘋果股價暴跌

2023-12-19 13:32
巴隆周刊公布2024年最看好的十支股票名單，阿里巴巴、Google母公司Alphabet、「股神」巴菲特的波克夏公司，以及因新冠疫苗崛起的NioNTech（BNT）都上榜。圖／路透

巴隆2024十大選股名單：Alphabet、BNT、阿里入榜

2023-12-16 15:33
聯準會（Fed）主席鮑爾。（美聯社）

「鷹王」早露口風 3條件促Fed急轉鴿 但市場估3月降息卻是會錯意？

2023-12-14 06:18

超人氣

更多 >
位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？

位居收入排行榜頂端1% 退休後社安金拿多少？
60歲以上 最需要這一類食物

60歲以上 最需要這一類食物
捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷

捷克大學生弒父後到校大開殺戒 槍擊14死25傷
烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決

烘乾床單老捲成一圈？用這個小幫手就解決
55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了

55元滑雪外套 比名牌更好…輕盈保暖又防水 3萬多人愛了