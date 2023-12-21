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今年全球最會漲的2檔股票都在這國 冠軍一度飆升逾10倍

編譯吳孟真／綜合外電

南韓散戶今年一窩蜂追捧電動車電池相關股票的現象，使南韓鋰離子電池陰極材料供應商EcoPro股價一路飆升，躍居今年全球表現最好的股票。

EcoPro在21日收盤跌4.8%，收在69.2萬韓元，不過今年來仍大漲571%，在彭博世界指數的2647家公司當中遙遙領先，漲幅比排名第二的錦洋（Kum Yang）整整高出200個百分點。這是一家南韓企業，也同樣受惠於電動車熱潮。

彭博資訊報導指出，今年南韓股市散戶勢不可擋的投資狂熱，造成該國股市劇烈震盪，EcoPro是此現象的明證。有幾個因素可解釋投資者何以對車用電池製造商及材料供應商如此熱衷﹔散戶對股價波動的喜好、YouTube網紅看漲此類股票，以及中國的競爭對手面臨美國日趨嚴格的審查。

EcoPro股價今年上半年漲勢銳不可擋，一路從年初的11萬韓元向上狂飆，七個月內就翻漲逾十倍，7月25日收在129.3萬韓元，是歷來收盤新高。如此漲勢吸引不少投資人炒短線快速獲利，EcoPro本益比於今夏突破500倍，同時也有投資者因看跌此後走勢，選擇做空。

EcoPro股價上漲，部分受惠於年初對電動車電池訂單增加的預測，當時儘管一些分析師下修對市場需求的評估，該股仍持續上漲。不過自7月觸頂後，至今已下跌近50%。彭博訪調的專家中，目前有二人建議賣出，一人建議持有，無人建議買進。

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