股市午後轉跌 道瓊大跌475點 投資人驚覺嚴重超買

華爾街已有人警告，美股在聯準會（Fed）政策轉向連漲之勢勢必拉回。（路透）

股市午後轉跌，那斯達克綜合指數和道瓊 工業指數打破連續九個交易日漲勢，史坦普500 指數向歷史新高叩關失利。

美股三大指數在美東時間下午2:30左右開始下跌，道瓊工業指數大跌475.92點，跌幅1.3%，至37,082點；史坦普500指數跌70.02點，跌幅1.5%，至4,698.35點，創下9月來最大跌幅；那斯達克綜合指數大跌225.28點，跌幅1.5%，收在14,777.94點。

相對強弱指標已處於下跌前的典型水準，技術面上史坦普500指數目前處於2020年以來最嚴重的超買狀態；華爾街的恐慌指數VIX也急速拉升。

美國10年期美國公債殖利率周三降至3.876%，為7月以來的最低水準。

費城半導體指數大跌2.9%，台積電ADR重挫3.7%。

Newedge Wealth財務長Cameron Dawson接受彭博電視訪問時說，「市場漲得太過，我們的確認為它已經到了非常超買的水準。但我們正處於這個融漲（melt-up）時期，因此在真正回落之前形勢往往會變得更蠢。」

InfraCap基金經理人Jay Hatfield表示，美股「接近歷史新高，後遭遇阻力」，他說，「跌勢之大令人吃驚，由熱轉冷的速度非常快」。他也說：「拋售如此急進令人驚訝，但考慮到我們已經走了這麼遠，這也是合情合理的。」

有交易者表示，大量買入史坦普500指數看跌的選擇權，包括提防指數在收盤前跌破4,755點的合約，可能加劇了拋售。

盤中，史坦普500指數一度距離歷史新高收盤水準不到0.5%。如今，史坦普500指數目前比最高收盤水準低逾2.0%。

聯準會（Fed）主席鮑爾上周的政策會議上為降息 打開大門後，美股持續走高。

有Fed傳聲筒之譽的華爾街日報記者提米羅斯（Nick Timiraos）撰文指出，從官員最近的談話來看，有人對市場高比率押注3月降息的情況尤其感到不安。

根據芝加哥商品交易所（CME）的FedWatch工具，金融市場預計Fed 3月即降息的可能性為71.1%。

道瓊指數30檔成分股全數下跌。羅素2000小型股股指也收跌1.9%。史坦普500指數的11大類股全軍覆沒，其中必需消費品類股跌幅最大，包裝食品公司通用磨坊(General Mills)調降全年營收預測。

聯邦快遞(FedEx)大跌12.1%，創下2022年9月以來最大單日跌幅。這家包裹快遞公司的上季獲利不及預期，並調降全年營收預期。聯邦快遞的競爭對手優比速下跌2.9%。

谷歌母公司Alphabet上漲1.2%，該公司宣布重組谷歌廣告銷售部門。