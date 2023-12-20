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道指大跌475點 中止連9日上漲

道指大跌475點 中止連9日上漲

財經新聞組／即時報導
聯邦快遞在史指成分股中表現最差，下跌12.05%。美聯社
聯邦快遞在史指成分股中表現最差，下跌12.05%。美聯社

美股暴跌，投資人在近期上漲後套現部分獲利，聯邦快遞拖累史坦普500指數。

道瓊工業指數下跌475.92點或1.27%至3萬7082點。那斯達克指數下跌225.28點或1.5%至1萬4777.94點。兩個指數都結束連續9個交易日的上漲。

史指下跌70.02點或1.47%至4698.35點，為9月26日以來最糟單日表現。

Globalt Investments資深投資組合經理布坎南(Keith Buchanan)表示：「市場已經超買，考慮到這種情況，這樣的回調是很自然的。」「所以技術面大於基本面。」

聯邦快遞在史指成分股中表現最差，下跌12.05%。這家包裹遞送巨頭發布令人失望的本財年營收財測，並公布第2財季業績營收和獲利均未達到預期。道瓊運輸平均指數下跌138點或0.9%。

谷歌母公司Alphabet是史指表現最好的股票之一，盤中創下52周新高；收漲1.24%。

美股19日強勁上揚，道指和那指均連續9天上漲。自10月27日收盤低點以來，道指上漲15.9%，史指上漲15.8%。那指上漲19.1%。

由於投資者期待聯準會在新的一年中降息，所有三大主要平均指數都將在12月和2023年保持上漲走勢。

史指本月至今上漲2.9%，今年至今上漲22%。道指分別上漲3.2%和11.9%。那指12月上漲3.9%，2023年上漲41%，預計創下2020年以來表現最好的一年。

根據Miller Value策略師史巴蘭薩尼(John Spallanzani)的說法，零日期權領域的活動可能導致尾盤拋售。

零日到期選擇權在交易當天到期，它們賦予所有者以設定價格買賣標的資產的權利，但沒有履行義務。

史巴蘭薩尼表示，史指近100萬份選擇權合約於20日到期，執行價格為475元，「一旦價格達到475元，似乎就引發了拋售。」

他將這種突然下降稱為「氣穴」。史指盤中最低下跌1.23%，道指下跌約373點或0.99%。

消息人士指出，花旗集團將關閉其不良債權業務，作為執行長佛瑞澤(Jane Fraser)主導的持續改革細節之一。直接了解此舉的人士透露，該團隊約有40名員工。

摩根史坦利表示，接下來的幾份通膨報告可能會很棘手，聯準會可能要晚於大多人的預期才會開始降息。

該公司首席經濟學家曾特納(Ellen Zentner)告訴客戶：「我們認為，聯準會要到6月才能獲得明確且令人信服的證據，證明通膨將回到2%的目標，從而開始降息。」

這對股市來說可能是個壞消息，本月股市上漲，將結束本已強勁的一年。投資人對聯準會明年3月開始調降利率的可能性越來越樂觀。

Wolfe Research表示，在聯邦快遞發布低於預期的前瞻性財測後，股價下跌逾12%，這對大盤來說是個令人不安的跡象。

Wolfe Research總經理金斯伯格(Rob Ginsberg)寫道：「雖然有時會出現波動，但聯邦快遞與史指之間的相關性一直很牢固。」「現在，它可能不會破壞年底的融漲，但考慮到大量的超買狀況和超買的指標，完美的市場定價剛剛得到了一些令人不安的消息。」

油價基本持平，交易員評估了美國創紀錄的產量與武裝分子對紅海航運的威脅。

美國原油價格上漲28分或0.38%收每桶74.22元；布蘭特原油價格上漲47分或0.59%收每桶79.7元。

早盤油價上漲逾1%，因交易商擔心葉門武裝分子對紅海航運的威脅可能會擾亂原油供應。出於安全考慮，英國石油公司本周暫停了通過蘇伊士運河的運輸。

但在美國上周原油產量估計達到每日1330萬桶創下新紀錄後，交易員的注意力轉向了市場可能供應過剩的擔憂。

由於OPEC以外的石油產量急劇增加，加上中國經濟疲軟，石油市場變得悲觀，原油價格自9月高點以來大幅下跌。

公用事業股限制了史指本周的漲幅。該類股下跌約0.1%，在本周史指11個類股中唯一下跌。相較之下，史指本周上漲1%。

油價 投資 聯準會

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