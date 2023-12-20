2023大驚奇…比特幣絕地反攻 給金融史學家上3堂課

2023年的一大驚奇，是加密幣價格絕地大反攻，在眾多利空消息轟炸下一躍而起，市值最大的比特幣年初迄今漲幅已超過160%。圖／路透

2023年的一大驚奇，是加密幣價格絕地大反攻，在眾多利空消息轟炸下一躍而起，年初迄今市值最大的比特幣 漲幅已超過160%，乙太幣 漲幅約90%，漲幅遠比美股標普500指數的24%、那斯達克綜合指數的44%和金價的11%強多了。

反觀一年前此時，加密幣顯得玩完了。加密幣交易所FTX創始人兼執行長山姆·班克曼-弗里德（SBF）身敗名裂，如今因被判七項金融詐欺罪名有罪而入獄，FTX也走入歷史；競爭對手幣安（Binance）遭到美國司法部調查，命運未卜，創辦人趙長鵬認了違反美國洗錢防制法，卸任執行長職務，並同意繳5,000萬罰款，幣安則遭重罰43億美元。

去年此時，加密幣交易所籠罩在醜聞不斷的烏煙瘴氣下，令人質疑所謂區塊鏈金融簡直爛到根部。知名金融史學家佛格森（Niall Ferguson）因此認為，他該立刻賣掉自從他2017年變成加密幣信徒以來，所持有的大多數比特幣、乙太幣和其他代幣。

佛格森如今坦承：「我是個笨蛋。我忘了加密幣頭號規則：一旦買進，就該死命抱牢（HODL）。」

他坦言，自己賣在底部（SATB），大錯特錯。他還嘲諷有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼（Nouriel Roubini）--羅比尼一年前宣稱所有「屎幣」都將滅亡，但現在自己卻也推出一款架構在區域鏈上的穩定幣。

佛格森認為，過去一年來比特幣和乙太幣雙雙大漲，給投資 人三大教訓。

第一個教訓：歷經20年通膨低迷時期，這世界目睹法定貨幣管理不善，所以加密幣需求勢必持續增長。

他指出，國際貨幣基金（IMF）的資料顯示，有資料可查的191個國家之中，僅22國自2019年以來的消費者物價漲幅小於10%。有68國四年通膨率介於10%與19%之間，有42國介於20%與29%之間，46國在30%至99%之間，13國甚至飆到100%或更高。

通膨災難愈是嚴重，加密幣的吸引力就愈強。

第二個教訓：加密幣已進化。

佛格森指出，加密幣第一波多頭市場，幾乎全靠對比特幣抗審查的信念驅動，但在2011年Mt.Gox交易所爆發重大失竊案，中斷多頭走勢，後來市況復甦，卻又在聯邦調查局（FBI）關閉Silk Road和Mt.Gox交易所倒閉之後，於2013年至2014年結束這波多頭市場。

第二波牛市大約從2016年起漲，受首次代幣發行（ICOs）熱潮驅動，但一旦投資人了解投機味濃、實用活動少，市場再陷寒冬。

2020年那波牛市似乎驅散了有關實用性的疑慮，DeFi平台、去中心化自治組織（DAOs）和非同質化代幣（NFTs）相繼興起。看來加密幣網路如今支持實際使用者的實用活動，包括散戶和機構用戶。然而，其中大多深具投機性和高風險，通常涉及大量槓桿操作。過度暴露風險，和差勁的金融工程，注定Terra這類計畫失敗的命運，也導致三箭資本（Three Arrows Capital）陷入破產境地。

但今天，DeFi智慧合約協定的「總鎖倉價值」（TVL）乍看下仍和2022年差不多，但胡佛研究所專家克魯茲指出，這掩蓋了加密幣已從「高風險投資工具」轉型為「安全、類債券資產」的事實。

佛格森預期，2024年和2025年，加密產業可望持續進化，朝實用性更高、投機性降低的點對點（peer-to-peer）協定應用方向邁進。

第三個教訓：傳統金融持續採用加密幣，無畏主管當局勸阻，這股趨勢看來沛然莫之能禦。

2023年向美國證管會（SEC）遞件申請推出比特幣ETF和乙太幣基金的資產管理公司愈來愈多，包括富蘭克林坦伯頓、貝萊德在內。

早在2013年就推出比特幣信託基金（GBTC）的Grayscale，2017年申請轉型成ETF遭到SEC打槍。但如今，GBTC轉型為現貨比特幣ETF的成功機率已大增。正是這個題材，激勵比特幣和其他加密幣近來漲勢凌厲。