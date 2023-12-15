道指續創新高 史指連漲七周

道瓊工業指數尾盤觸及盤中新高後收漲，以科技股為主的那斯達克100指數收在歷史新高，華爾街以高點結束強勁的一周。（歐新社）

道瓊工業指數尾盤觸及盤中新高後收漲，以科技股為主的那斯達克100指數收在歷史新高，華爾街 以高點結束強勁的一周。

道指上漲56.81點或0.15%至3萬7305點。史坦普500指數下跌0.36點或0.01%至4719.19點；那指上漲52.36點或0.35%至1萬4813.92點。那指100突破1萬6573.34點，創2021年11月以來收盤新高。

Costco上季業績超過華爾街預期並派發每股15元股利，該公司上漲4.45%。

主要股指連續第7周上漲。道指本周上漲2.9%。史指上漲2.74%，那指上漲3.3%。這也是史指連續第7周上漲，為2017年以來最長的連續上漲。

史指可能很快就會與道指一起創下歷史新高。距離2022年1月創紀錄的收盤價僅差不到2%。

聯準會 本周承認抑制通膨的努力正在取得成效，並表示2024年將降息 三次，提振了投資人情緒，本周華爾街股市上漲。繼本周各項通膨數據降溫之後，14日公布的11月零售銷售數據強於預期，增加了聯準會可能實現軟著陸的希望。

即使如此，紐約Fed行長威廉斯(John Williams)反駁了圍繞聯準會明年降息的樂觀情緒：「我們現在並不是真的在談論降息。」

E-Trade交易和投資總經理拉金(Chris Larkin)表示：「本周的聯準會會議極大地提振了股市情緒，但這種直接影響必然會消失。」「無論趨勢有多強勁，市場不會每天都上漲。回跌和暫停是不可避免的，無論它們有多大或持續多久。」

《華爾街日報》報導，電子簽名軟體公司DocuSign就可能的出售事宜聘請了顧問，該公司收漲12.46%。為2023年以來單日最佳表現。

報導指出，談判仍處於初步階段。與史指或以科技股為主的那指相比，DocuSign股票今年表現不佳。

15日的反彈幫助該股本周上漲27.07%以上，為2022年11月以來最強勁的表現，當時股價全周上漲29.7%。

花旗集團告訴大多數員工，可以在12月最後兩周遠距工作。該政策適用於混合上班型員工，這類人占該銀行24萬名員工的大多數。

這項福利在去年推出，但公司員工的情況後來發生變化。現在，員工們對花旗執行長佛雷澤(Jane Fraser)的企業重組計畫更加緊張，有些人擔心明年他們的工作是否還會存在。佛雷澤的計畫將於3月底完成。

花旗集團股價收跌0.82%。

油價收低，但因美元走軟，本周小幅上漲，並且在近期經歷一系列下跌後，2024年需求前景有所改善。

西德州中質原油(WTI)1月合約下跌15分或0.21%收每桶71.43元。2月布蘭特原油合約下跌6分或0.08%收76.55元。

然而，在14日因美元走軟以及國際能源總署(IEA)調升2024年需求成長前景而上漲後，美國原油和全球指標原油本周漲都幅不到1%。這也是原油價格在連續下跌7周後首次出現利多。

波音公司預計將創下18年來最長的每周正成長走勢。

這家飛機製造商本周上漲8.49%，為連續第7周上揚，是2005年底以來首見。

15日上漲3.11%的波音公司也是連續第8個交易日收漲。上次出現如此長時間的上漲走勢是在2022年10月，當時是連漲9個交易日。

該公司本周公布新領導層任命。波普(Stephanie Pope)被任命為營運主管，而莫蘭(Brian Moran)將負責永續發展。

通訊服務類股沒有參與本周的漲勢，全周下跌0.3%；不僅在史指11個類股中表現最差，也是唯一沒有上漲的類股。