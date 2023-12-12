英國商會年度調查：6成受訪英企 稱在中經商日益困難

中國英國商會發表年度調查報告表示，有60%的受訪企業認為過去一年在中國營商越來越困難。（路透）

中國英國商會今天發表年度調查報告表示，有60%的受訪企業認為過去一年在中國營商越來越困難，55%稱未來一年會削減或維持在中國的投資 ；而因經濟前景黯淡和地緣政治不確定性，英企推遲在中國的投資決定。

據中國英國商會的調查報告，該會於10至11月期間進行調查，獲301家企業回覆，企業種類包括教育、專業服務、製造業等。

調查顯示，對於未來一年在中國的投資取向，有13%受訪企業表示會減少投資，有42%表示投資不變，有35%稱會增加投資，有11%說不知道。

調查又顯示，對於在全球不同地方投資的優先次序，有19%企業認為在考慮投資時中國的次序較低，有26%認為是中等，有40%企業認為中國仍是優先考慮投資的地方。

調查又指出，有60%企業感到去年在中國營商面對愈來愈多的困難，當中有78%認為主要的困難是經濟因素，也有不少公司反映地緣政治及監管機制等因素增加營商困難。

報告指出，疫情 期間企業的悲觀情緒創新高，雖然現在悲觀情緒已有所改善，但中國經濟復甦緩慢及地緣政治的不確定性，令企業都不確定明年及之後在中國經營的前景。

路透今天引述中國英國商會主席費雪（Julian Fisher）表示，以往有80%企業表示因為中國市場潛力而增加投資，「但感覺現在正進入一個真正清晰的階段」「企業都務實了很多，而投資少了很多」。