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華爾街紛紛成立碳交易團隊 迎接上兆美元碳抵換市場

編譯劉忠勇／綜合10日電
很多碳權遭到氣候科學家批評未能達到原本宣稱的環保效果。(美聯社)
很多碳權遭到氣候科學家批評未能達到原本宣稱的環保效果。(美聯社)

在杜拜舉行的COP28氣候峰會上，碳抵換市場重獲生機，華爾街和倫敦金融城的銀行家紛紛開始布局，迎接即將到來的交易商機。

已建立碳交易和融資部門的有高盛集團、花旗集團、摩根大通和巴克萊等銀行，他們亟思為碳封存開發計畫提供融資、從事碳權交易，並為企業客戶購買碳抵換額度提供顧問服務。目前因缺少資金而無法擴大規模的新興市場本地開發計畫，也在這些銀行考慮支持之列。

花旗全球碳抵換交易主管Sonia Battikh 說：「很多專案的開發商沒有雄厚的財務且不易籌到資金。」「像花旗這樣的銀行可以發揮作用，設法彌補融資缺口，為專案找到資金。」

碳抵換市場規模可能達到高達1兆美元，華爾街正爭相占有一席之地。企業可透過碳抵換便可實現零碳排，本身不需實際減排。投資管理公司Carbon Growth Partners執行長Rich Gilmore表示，從需求情況來看，高質量碳權供應很快就會嚴重不足。

他說，在這種情況下，華爾街投銀加速投入碳抵換市場之際，也要深入了解自願性碳交易市場（VCM）演變下的規則、規範和預期狀況。

很多碳權遭到氣候科學家批評未能達到原本宣稱的環保效果。上個月，全球最大碳抵換賣家 South Pole 執行長下台，承諾將調查「漂綠」的指控，並從中汲取經驗。

在有人看來，在一個尚未受到適當規範的市場，全球性投銀便一頭倒入，是讓人憂心的進展。

原英國銀行顧問，現為劍橋大學永續領導力研究所研究員 Michael Sheren說：「志願性森林碳權計畫經過暴露有多麼糟糕迄今一年，令人驚訝的是眾人還說我們需要這個，卻沒有徹底的整頓。」他說：「VCM就像是在COP28復活的多頭蛇。」

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