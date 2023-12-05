馬斯克的新創事業xAI想募資10億元 已募到1.35億

馬斯克成立的人工智慧新創事業xAI，正透過股票發行，希望籌集最多10億元的資金。（路透）

根據向美國證券監管機關提交的文件，特斯拉執行長馬斯克成立的人工智慧新創事業xAI ，希望透過股票籌集最多10億元的資金，這位億萬富豪想在快速增長的生成式AI領域挑戰OpenAI 在內多個對手。該公司已籌到1.35億美元，外部投資 人被要求至少投入200萬元。

在微軟支持的OpenAI去年11月推出聊天機器人ChatGPT一夕爆紅後，生成式AI公司今年募集了數十億元。然而，批評者警告，過多的炒作可能造成泡沫。

馬斯克是2015年OpenAI共同創辦人之一，但他在三年後離開。OpenAI今年稍早從微軟那裡爭取到100億元的投資，而谷歌最近承諾向Anthropic投資20億元，這是前OpenAI高管共同創辦的新創公司。其他矽谷巨擘如祖克柏的Meta已持續投資自家AI產品數十億元。

馬斯克是在今年7月成立xAI，以瞭解「宇宙真正本質」。上月，該公司推出第一個AI模型， 一個名為Grok、在回覆問題時能幽默諷刺的聊天機器人。這個聊天機器人在X受訓，將提供給每月支付16元的X訂閱用戶。

上月，馬斯克說，X的投資人將擁有xAI的25%股權。