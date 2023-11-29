股指收盤持平 挑戰全年高點

史坦普500指數和道瓊工業指數持平作收，但本月可望成為今年表現最佳單月。（Getty Images）

史坦普500指數和道瓊工業指數持平作收，但本月可望成為今年表現最佳單月。

道指檔上漲13.44點或0.04%收3萬5430.42點。史指4.31點或0.09%收4550.58點；那斯達克指數下跌23.27點或0.16%收1萬4258.49點。

由於11月的反彈，主要股指正在接近夏季達到的2023年高點。要創下2023年新高，道指需要再漲約0.5%。史指距今年收盤高點還有約0.8%的距離；而那指則較今年收盤高點低約0.7%。

通用汽車宣布進行100億元的回購並提高股利息後，股價大漲9.38%，而NetApp因獲利超出預期而飆升14.63%。Elliott Investment Management斥資10億元收購Phillips 66能源公司股份，後者上漲3.58%。

10年期公債殖利率自9月以來首次跌破4.3%，為股市估值提供支撐。

數據顯示，第3季國內生產毛額(GDP)年率成長5.2%，強於預期。這項提振主要來自政府支出和非住宅建築投資 的調整。

CFRA Research首席投資策略師史托佛(Sam Stovall)表示：「我們可能需要消化漲勢，如果這種情況發生在12月初，我不會感到驚訝；因為通常在歷史上，我們往往會看到這種情況。」

他指出，「但與此同時，從歷史上看，12月是一年中漲勢最好的月份。」並補充道，「因此，從現在到今年年底，市場繼續出現積極走勢，我不會感到驚訝。」

LPL Financial首席技術策略師騰奎斯特(Adam Turnquist)表示，今年年底史指可能會達到4600點，「市場現在只關注通膨的長期趨勢，顯然通膨正在下降，聯準會 已經承認這一點。我認為聖誕行情的範圍正在擴大。」「我們並沒有極度超買。而且我認為參與行情的空間更大。」

交易員對聯準會升息周期結束持樂觀態度，聯邦基金期貨定價反映出聯準會最快可能在明年春季降息。然而，瑞奇蒙Fed行長巴爾金表示，如果通膨不繼續放緩，政策制訂者可能會繼續考慮升息。

主要股指預計本月將強勁上漲。11月史指和道指分別上漲8.5%和7.2%。那指同期上漲約10.9%。

巴克萊分析師考烏(Emmanuel Cau)表示，11月利率下降增加了對長期資產的需求，尤其是科技股和周期股的成長型股票 。

他表示，本月股市出現大量資金流入，飆升至2022年3月以來的最高水準。多頭投資人和散戶都推動了空頭回補和實際資金購買股票的增加。

他說，「反彈看起來已經耗盡，但整體股票部位僅呈中性，現金持有量很高。雖然軟著陸已成為共識，但11月共同基金回報不佳顯示定位是防禦性的，並且痛苦交易在進入2024年前仍呈上行趨勢。」「不過，整體股票部位看起來仍略低於中性，與系統性同業相比，全權投資人持有的股票部位較低。」

由於期貨合約在明天的OPEC重要會議之前獲得動力，油價收高逾1%。

西德州中質原油1月合約上漲1.45美元或1.9%收每桶77.86元；布蘭特原油1月合約上漲1.42元或1.74%收每桶83.1元。

自27日收盤以來，油價已上漲約4%。

OPEC及其盟友OPEC+將於30日就減產問題舉行虛擬會議。消息人士告訴《路透》，進一步的減產以及延續當前的減產行動都在考慮之中。

同時，黑海風暴擾亂了哈薩克的石油生產。受風暴影響，這個中亞國家的三大油田減產超過50%。風暴中斷了哈薩克用於出口的裡海管道聯盟碼頭的裝載。

聯準會發布「褐皮書」報告指出，過去6周經濟活動普遍放緩，勞動需求也有所回落，物價上漲也有所放緩。

報告顯示，消費者展現出更多的「價格敏感性」。在就業市場上，企業報告說更容易找到勞動力，更願意解雇表現不佳的員工。

關於通貨膨脹，報告指稱建築材料價格下降，但公用事業和保險成本上升。 一般來說，企業認為2024年物價將繼續「溫和」上揚。