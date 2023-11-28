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比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

編譯洪啟原／綜合外電
微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息，合新台幣約146億元。(路透)
微軟共同創辦人蓋茲（見圖）也愛高股息，他每年靠一個組合笑納4億6,450萬美元股息，合新台幣約146億元。(路透)

全球排名第七的億萬富豪、微軟共同創辦人蓋茲（Bill Gates）鍾愛高股息的程度有跡可循。這個投資偏好清楚反映在他的投資組合中，他每年光是股息就能抱回4億6,450萬美元，而其中五檔個股更是貢獻約4.01億美元股息。

雅虎財經（Yahoo Finance）報導，蓋茲的投資策略就是挑選高配息的公司，顯示他致力維持長期穩定的收入來源。根據比爾暨梅琳達蓋茲基金會旗下信託基金近來申報的13F文件，這筆股息大多來自他投資組合中的五檔關鍵個股，以下逐一列舉。

加拿大國家鐵路公司（CN）

加拿大國家鐵路公司是北美首屈一指的運輸和物流公司，也是蓋茲重要的投資之一。蓋茲持有該公司5,482萬6,786股，價值約63.3億美元。按該公司季配息每股0.57美元計算，蓋茲一年可賺進約1.25億美元股息。

微軟（Microsoft）

蓋茲握有微軟3,928萬6,170股，隨著微軟季配息從每股0.68美元上調至0.75美元，蓋茲一年可賺進約1.17億美元股息。

美國垃圾處理商Waste Management（WM）

WM身為北美最大的廢棄物管理公司，與蓋茲的永續投資原則保持一致。蓋茲擁有WM 3,523萬4,344股，價值60.6億美元。按WM季配息每股0.7美元計算，蓋茲一年可笑納9,865萬6,163美元股息。

重型機械製造商卡特彼勒（Caterpillar）

蓋茲握有卡特彼勒735萬3,614股，價值約18.2億美元。按這家公司季配息每股1.3美元計算，蓋茲一年的股息收入達3,823萬8,792.8美元。

農機具製造商迪爾（Deere）

蓋茲對迪爾的持股為391萬7,693股，價值約14.5億美元。按迪爾的季配息每股1.35美元計算，蓋茲一年的股息收入為2,115萬5,542.2美元。

這五檔個股一年總計為蓋茲貢獻約4.01億美元股息，合新台幣約125億9,942萬元。

儘管蓋茲的投資策略極為成功，但散戶投資人務必記住，跟單蓋茲等知名投資人的投資策略，可能未必符合個人的財務目標或風險承擔能力，每個投資人都應根據自己的財務狀況和投資目標，整理出適合自己的投資方式。

投資 股息 微軟

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