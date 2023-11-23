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英國巴克萊銀行可能裁員2000人 擬削減成本12.5億美元

編譯黃淑玲／綜合外電
英國老牌大銀行巴克萊銀行（Barclays）傳將裁員2000人。(路透)
英國老牌大銀行巴克萊銀行（Barclays）傳將裁員2000人。(路透)

英國大銀行巴克萊銀行（Barclays）傳出正在制定12.5億美元的削減成本計畫，其中可能涉及裁撤多達2000個工作職位，主要會集中在後台部門。

路透報導，在執行長文卡塔克里希南（C.S. Venkatakrishnan）領導下，巴克萊管理階層正在審查提高盈利能力的建議。知情人士說，如果全面實施這些建議，可能會裁員1500到2000人。

路透就此消息採訪巴克萊銀行，該行發言人周四拒絕發表評論。

消息來源透露，可能會裁撤的人力將主要集中在巴克萊執行服務部門（Barclays Execution Services），內部簡稱為BX部門。巴克萊整個集團未來幾年努力削減多達10億英鎊（12.5億美元）開支，裁員建議是這個總體目標的一部分。10億英鎊成本的節約目標，相當於巴克萊2022年150億英鎊基本年度營運支出的約7%。

巴克萊的BX部門成立於2017年，主要在整合該行英國零售銀行、國際業務這兩大主要業務部門的支持功能，消除重複工作，執行危機後風險管理。近年BX的人員和成本大幅增長。監管文件顯示，截至2022年底，BX部門員工人數從2017年底的2萬人增至約2.23萬人，目前占巴克萊員工總數的四分之一以上。

路透指出，執行長文卡塔克里希南自2021年11月1日上任以來，巴克萊銀行的股價已經下跌了26%；相較之下，德意志銀行（Deutsche）的股價變化不大，而匯豐銀行（HSBC）股價已經上漲了37%。

裁員 匯豐 HSBC

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