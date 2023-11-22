殖利率2個月新低 感恩節股指走升

美股22日上漲，將11月漲勢擴大到感恩節假期。(路透)

殖利率 短暫跌至2個月來最低點後，美股上漲，將11月漲勢擴大到感恩節假期。

道瓊工業指數上漲184.74點或0.53%至3萬5273.03點。史坦普500指數上漲18.43點或0.41%至4556.62點。那斯達克指數上漲65.88點或0.46%至1萬4265.86點。

紐約證券交易所一半以上的股票上漲，顯示市場廣度正在擴大。以科技股為主的那指參與度也有所提高，該指數中有62.9%的股票上漲。中小型股表現最佳，分別上漲0.7%和0.6%。

與此同時，由於OPEC延後原定周末舉行的減產會議，能源類股下跌0.1%。馬拉松石油公司、EOG資源公司和德文能源均收低。

10年期美國公債殖利率早盤一度跌至4.369%，為9月22日以來的最低水準。隨後有所回升，最後變化不大，報4.41%。這也是10年期公債殖利率在10月16年來首次突破5%大關後大幅下跌。

21日發布的聯準會 最新會議紀錄顯示，貨幣政策將繼續保持限制性，並且沒有提及很快就會降息。然而，根據聯邦基金期貨交易，投資 人繼續對聯準會不會在12月會議上升息保持樂觀。

晶片製造商輝達21日盤後公布最新財報。第3財季調整後獲利和營收超出預期，但警告對中國的出口限制將對其第4財季造成壓力。22日股價下跌2.46%。

史指和那指21日結束連續5天的上漲，11月的強勁漲勢暫停。 道指也收低。

然而，主要股指本月仍上漲。11月那指上漲11%；道指上漲近7%，史指同期上漲超過8%。

安聯投資管理公司(Allianz Investment Management)資深投資策略師雷普利(Charlie Ripley)表示：「我可能會更傾向於站在這次反彈可能會持續更長時間的這一邊。」「隨著通膨持續下降，聯準會軟著陸的可能性越來越大。在此背景下，當進入2024年時，股市將繼續表現良好。」

紐約證券交易所23日感恩節休市，14日提前收市。

由於預期聯準會結束緊縮政策，股市走高。然而，一位市場觀察家警告投資人，隨著經濟開始出現放緩跡象，請密切注意財報。

Cresset Capital投資主管阿比林(Jack Ablin)中表示：「當然，在某種程度上，經濟放緩會成為其自身成功的受害者。」並指出，過去12個月的同店銷售成長與通貨膨脹相符。

他補充表示，「這真正意味著銷量沒有成長，許多零售商和其他公司在過去12個月中享受到的所有收入成長都只是定價能力。」「如果現在價格調整，並且出現下降趨勢，那可能會開始損害獲利和利潤率。」

這位投資主管建議投資人堅持關注股利正常且不斷成長的高品質成長型企業。他看好醫療設備製造商美敦力(Medtronic)、水務公司藝康(Ecolab)和製藥公司艾伯維(AbbVie)等公司。

史指中的能源類股表現不佳，下跌0.4%，在11個類股中表現最差。EOG Resources和Baker Hughes領跌，跌幅均接近1%。 西方石油(Occidental Petroleum)和哈里伯頓(Halliburton)表現第二差，均下跌約0.8%。

能源產業中約三分之二的股票價格下跌。另一方面，Valero Energy表現最好，上漲1.76%。

在OPEC延後重要減產會議後，美國原油價格下跌。

西德州中質原油1月合約下跌67分或0.86%收在每桶77.1元；布蘭特1月合約下跌49分或0.59%收在每桶81.96元。

OPEC將能源部長會議延後到30日。該組織沒有提供理由，但代表告訴《彭博》，沙烏地阿拉伯及其盟友在說服安哥拉和奈及利亞接受較低的產量目標方面遇到困難。