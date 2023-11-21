Fed不提降息 股指止5連漲

據傳前亞馬遜執行長貝佐斯(Jeff Bezos)可能會出售更多股票，導致電商巨頭亞馬遜下跌1.53%。這位億萬富翁上周拋售了167萬股。路透

美股21日下跌，交易員評估了最新的聯準會 會議紀錄，官員們沒有給出降息 的跡象。

道瓊工業指數下跌62.75點或0.18%收3萬5088.29點。史坦普500指數下跌9.19點或0.2%收4538.19點；那斯達克指數下跌84.55點或0.59%收1萬4199.98點。史指和以科技股為主的那指都結束連續5個交易日的上漲。

聯準會表示，由於擔心通膨可能頑固或走高，政策需要保持「限制性」。政策制訂者在10月31日至11月1日的政策結束時，將基準利率 維持在5.25%至5.5%。

會議記錄指出：「在討論政策前景時，與會者繼續認為，貨幣政策立場必須保持足夠的限制性，以便隨著時間的演進使通膨率回到委員會2%的目標。」

聯邦基金期貨定價幾乎一致顯示，聯邦公開市場委員會(FOMC)將在即將舉行的12月會議上保持穩定，並預計5月開始降息。

Exencial Wealth Advisors資深投資組合經理人伯克特聖羅蘭(Jon Burkett-St. Laurent)表示，「我們可能正處於罕見但非常重大的世代政權更迭之中；可能不會再回到零利率。」「這並不一定意味著利率會直線上升到20%，但這可能確實意味著利率的上下波動幅度比過去10年中大部分時間都要高。」

由於利率「在較長時間內保持較高水平」，住房數據顯示上個月對潛在購房者來說很困難。根據全國房地產經紀人協會(NAR)的數據，10月成屋銷售量為379萬套，低於預期的390萬套。這是2010年8月以來最慢的銷售速度，較前一年下降14.6%。

勞氏(Lowe’s)下修全年銷售預期後股價下跌3.12%。服飾零售商American Eagle全年營收財測低於預期，下跌15.8%。

與此同時，據傳前亞馬遜執行長貝佐斯(Jeff Bezos)可能會出售更多股票，導致電商巨頭亞馬遜下跌1.53%。這位億萬富翁上周拋售了167萬股。

交易員也將轉向輝達和惠普財報。輝達股價20日創下歷史新高，但21日下跌0.92%。

Harris Financial Group管理合夥人考克斯(Jamie Cox)表示，最新的聯準會會議紀錄顯示，聯準會已經贏得一些從稍早在通膨鬥爭中失去的市場尊重。

他表示：「如果不出意外的話，聯準會已經重新贏得市場的尊重，而市場的尊重是因為對2021年通膨的誤判而失去的。」「聯準會希望市場能夠在不進一步升息的情況下保持金融狀況受到限制。」「前瞻性指引、會議紀要以及聯準會所有其他形式的溝通策略，現在都具有再次管理市場預期的可信度。」

由於交易商等待本周稍後召開的石油輸出國家組織(OPEC)會議，油價在過去兩個交易日上漲後，21日基本上保持不變。

布蘭特原油1月合約上漲13分或0.16%收於每桶82.45元；而西德州中質原油(WTI)1月合約下跌6分或0.08%收於每桶77.77元。

OPEC及其盟友OPEC+將於26日舉行會議。外界猜測，由於需求擔憂，油價自9月以來大幅下跌，該組織可能會實施更大幅度的減產。

國際能源總署(IEA)一位資深官員表示，即使OPEC+國家將目前的減產措施延長至明年，全球石油市場在2024年仍將出現輕微供應過剩。

即使市場樂觀地消化了聯準會降息的預期，但聯準會最近的會議紀錄強調了央行對通膨的持續擔憂，並且迄今為止無意降息。

LPL Financial首席全球策略師克羅斯比(Quincy Krosby)表示：「市場可能已經下定決心，聯準會在上次會議上含蓄地宣布了『轉向鴿派』，而經濟成長更明顯的放緩將要求聯準會在2024年夏天降息。」