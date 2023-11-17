新興市場教父墨比爾斯擬到杜拜開新公司 仍看好中東和台灣

新興市場教父墨比爾斯計劃在杜拜再開新公司，並仍看好中東和台灣。路透

今年已高齡87歲的新興市場 教父墨比爾斯 （Mark Mobius），已退出以自己名字命名的公司，但他說自己現在比以往任何時候都還忙碌，因為他打算在杜拜成立一家新公司，而他也仍舊看好中東和台灣。

墨比爾斯在印度科技重鎮班加羅爾接受彭博資訊視訊訪問表示，這家杜拜新公司將與投資 有關，但他拒絕透露具體細節，因為目前還在磋商階段。不過，他說，「這對新興市場將是很令人興奮的事」。

他表示，現在他仍一如往常地在全球尋找可以押注的上市公司，以及私募基金的投資機會。

墨比爾斯表示，他目前心目中最大的風險是戰爭，俄烏戰爭和以哈衝突可能升級為區域衝突，給全球經濟前景蒙上陰影。

儘管如此，他仍然看好中東，並已開始買賣杜拜的房地產，他預期當地房價未來幾年每年都將上漲15%。他還考慮投資杜拜的金融服務公司，以及等著收購料會上市的當地家族企業股票。

他說，除了中東，台灣在地緣政治方面也是個「大問題」。但這並不影響他把台灣列為其首選標的之一，因為台灣提供了「進入中國市場的機會」。

墨比爾斯說，這個風險值得冒，因為中共武力犯台的可能性不大－原因很簡單，因為中國需要台灣擁有的資源。但也別忘記，意外仍有可能發生，必須做好準備。

至於他不到四個月前之所以離開2018年與別人共同創立的Mobius Capital Partners，是因為這家公司已「全部到位且經營得很好」，對他而言是該開始新活動的時候。