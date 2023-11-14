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核心CPI增幅寫兩年低 道瓊早盤跳漲400點

編譯陳苓／綜合外電
美國核心通膨的增幅寫兩年最低，強化利率已經觸頂的看法，激勵美股四大指數14日早盤齊步走高。（路透）
美國核心通膨的增幅寫兩年最低，強化利率已經觸頂的看法，激勵美股四大指數14日早盤齊步走高。（路透）

美國核心通膨的增幅寫兩年最低，強化利率已經觸頂的看法，市場更加相信聯準會（Fed）明年將有政策寬鬆的空間，激勵美股四大指數14日早盤齊步走高。

道瓊工業指數早盤跳漲430點，漲幅逾1%，史坦普500指數漲1.6%、那斯達克綜合指數更漲逾2%。費城半導體指數大漲2.6%、台積電ADR也大漲逾2%。

10月消費者物價指數（CPI）的年增幅放緩至3.2%，低於市場估計的年增3.3%。剔除波動較大的糧價和能源價格，上月核心通膨年增4%，為2021年9月以來最低年增幅。

CPI報告發布後，聯邦資金利率期貨顯示，交易者原本估計Fed 12月升息機率為14%，如今認為下月調升利率的機率幾乎是零。Carson Group全球市場策略師Sonu Varghese說，這份報告將讓眾人開始認真討論，明年前六個月降息的可能性。

受此影響，對Fed行動最敏感的美國2年期公債殖利率拉回至約4.9%，美元走貶。

美國銀行（BofA）最新的基金經理人訪調也顯示，投資人「極度確信」2024年利率將走低，開始看多債券，多頭情緒升至全球金融危機以來的最高水位。

個股方面，輝達（Nvidia）發布新的人工智慧（AI）處理器，股價攀升2%，為連續第十天走高，可望寫下2016年12月以來持續最久的連漲紀錄。

殖利率 費城 台積電

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