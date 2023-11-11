拜習會即將登場 投資人可期待什麼、哪些別指望？

白宮證實，美國總統拜登與中國國家主席習近平15日將在舊金山會晤，在亞太經合會（APEC）領袖峰會場合舉行雙邊會談。圖為2022年11月14日印尼峇里島拜習會檔案照。圖／美聯社

白宮10日證實，美國總統拜登 與中國國家主席習近平15日將在舊金山會晤，在亞太經合會（APEC）領袖峰會場合舉行雙邊會談。這將是睽違一年後兩人首次會晤，基於上次「拜習會 」後美中關係遭遇一連串新打擊，這次可望帶來轉機嗎？投資 人可期待些什麼，哪些則不必指望？

巴隆周刊（Barron's）報導，觀察家認為，投資人至少可期待，美國和中國任一方都無意在此刻挑起新衝突，因為無論是拜登或習近平，此時都另有政治、經濟等棘手要務得煩心，穩定美中關係都符合他們的利益。

上次拜習會在2022年11月舉行，後來華府與北京關係一直緊繃，期間中國間諜氣球、因台灣而起的緊張對立、北京修訂反間諜法、華府進一步限制中國取得尖端科技等，紛爭不斷。歷經拜登政府官員數月來穩定美中關係的努力，才促成這場11月15日舊金山拜習會。

可期待重回原點：重啟對話、避免衝突

投資人可期待的最佳成果，是美中領導人重回一年前的原點--承諾重啟對話，避免衝突。在以哈戰爭爆發、俄烏戰火延燒帶來新挑戰之際，避免美中敵對升高平添新變數，尤其重要。除此之外，分析師認為，即將登場的拜習會，仍無助於扭轉投資人既定的看法：世界兩大超級強國之間的關係免不了進入摩擦加劇的新階段。

分析師擔心，目前美中缺乏開放的對話管道，萬一南海軍事活動增加發生擦槍走火的意外事件，欠缺有效途徑可化解危機。去年時任眾議院議長裴洛西訪問台灣後，北京隨即切斷與美國軍事交流的對話管道。

華府政治風險諮詢公司歐亞集團（Eurasia Group）政治與政策分析師艾倫認為，這次拜習會最大的收穫，莫過於表明美中軍方高層恢復對話，那是近來「美中關係的一大缺口」。

在拜習會登場之前，美中關稅似已出現改善跡象。美國財長葉倫與中國國務院副總理何立峰會晤，雙方同意美中「加強溝通」，強調兩大經濟體無意脫鉤，允諾共同合作確保經濟成長與金融穩定，並將在氣候變遷、低所得經濟體減輕債負等議題上攜手合作。

市場恐無值得歡呼的理由

但除此之外，分析師認為，拜習會可能談不出可讓市場大為振奮的結果，更別提讓擔心夾在美中之間成炮灰的企業放下心中大石了。

政治諮詢公司Veda Partners經濟研究主管崔姿說：「足以左右市場走勢的大事件，像是提高或降低關稅，這回沒得指望，而加徵關稅和減徵的機率一樣高，因為美方認定中國方面連談都提不起勁。2025年仍會是那種情況，不論那時美國總統是拜登還是川普。」

崔姿預期，拜登政府重視的議題，包括人權、氣候變遷、美國製造與就業，都將反映在拜習會在貿易方面的協商。她指出，有別於川普政府的作風，現任美國貿易代表戴琪，可不願把中國方面承諾擴大購買美國農產品，視為一大進展。

據崔姿研判，若這次拜習會在氣候、鋼鐵傾銷、人權等議題上談不出什麼實質進展，那麼川普政府起初對大約3,700億美元中國出口產品課徵的關稅，恐怕不會有多大變化。

緊盯可能影響特定產業的訊息

話雖如此，仍可能傳出一些影響特定產業的消息。Beacon Research分析師泰福特指出，他會緊盯一些訊號，以觀察拜登政府下一步棋會怎麼走。除了關稅重新評估之外，值得關注的領域包括：隨著2024年大選日益接近，是否重新從嚴檢視中國字節跳動旗下短片應用程式TikTok；可不可能對自駕車關鍵技術光學雷達（lidar）設限；以及對半導體技術施加額外限制。

根據彭博資訊報導，習近平將趁舊金山之行接見美國商界領袖。近來，基於中國經濟成長減緩、政府對經濟干預加深，修訂反間諜法引起外國主管疑慮，美國企業正評估對中國的曝險。

凡此種種，難怪企業和投資人都坐立不安。就連與世無爭的三隻大熊貓，華盛頓史密森學會國家動物園的「美香」、「添添」和「小奇蹟」，都受美中關係惡化影響，已搭乘聯邦快遞（FedEx）專機送回中國，中斷長達50年的熊貓外交了。