沙國、俄羅斯重申：每日減產130萬桶石油直到年底

沙烏地阿拉伯宣布延長每日100萬桶石油減產措施直到年底。（路透）

沙烏地阿拉伯和俄羅斯 再度證實，它們將在年底前維持石油 供應減少每日100多萬桶的做法，儘管中東局勢動盪擾亂全球市場。

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）的兩大領導國5日在分別的官方聲明中宣布上述計畫。目前沙烏地阿拉伯已經將每日原油產量減少100萬桶，而俄羅斯則是出口量減少每日30萬桶。這是在和其他OPEC+國家達成的減產措施基礎上，進一步限制供應。

根據沙烏地新聞社公布的聲明，沙國將在下個月評估產量，並考慮「延長減產、擴大減產或增加產量」。

俄羅斯副總理諾瓦克在一份獨立聲明中，呼應了沙國對未來生產政策的說法。

原油價 格近幾周大幅波動，市場擔心以色列和哈瑪斯之間的衝突，可能擴大至更廣泛的區域衝突，將主要產油國伊朗捲入。布蘭特原油期貨3日收盤已跌破每桶85美元。

根據國際能源署（IEA），更廣泛的衝突可能促使沙國和俄羅斯修改減產計畫。IEA曾警告說，高油價對通膨和全球經濟構成風險。然而就目前而言，OPEC及其盟國顯然有意嚴格控制供應。

根據彭博經濟研究的數據，沙國可能需要油價攀升至高達每桶100美元，才能為建造Neom未來城、收購知名足球隊和支持LIV職業高爾夫巡迴賽等昂貴的計畫提供資金。俄羅斯總統普亭也需要石油收入來繼續打烏克蘭戰爭。

此外，現貨石油市場出現轉弱的跡象，也讓沙國有動機維持減產。煉油獲利正在下滑、較高的運貨成本也讓要把原油運往不同地區變得更加困難。高盛集團觀察到，普遍所預期的產業高庫存減少的情況尚未實現。

顧問業者歐亞集團認為，隨著市況持續轉弱，沙國可能被迫維持每日100萬桶的減產幅度直到2024年。IEA預測，隨著需求大幅減緩，明年初將出現先的供應過剩情況。

由23個成員國組成的OPEC+聯盟將於11月26日舉行部長級會議，評估2024年的政策。