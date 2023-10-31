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成功搶單 韓媒：Naver的AI伺服器從Nvidia改為英特爾

編譯簡國帆／綜合外電
南韓媒體報導，南韓Naver的AI伺服器供應商，已從輝達改為英特爾。（路透）
南韓媒體報導，南韓Naver的AI伺服器供應商，已從輝達改為英特爾。（路透）

南韓媒體報導，南韓入口網站巨擘Naver旗下Naver Place地圖服務的人工智慧（AI）伺服器供應商，已從輝達（Nvidia）改為英特爾（Intel）。

韓國經濟日報報導，知情人士透露，Naver迄今都採用以輝達繪圖處理器（GPU）為基礎的伺服器，營運其AI驅動的位置資訊部門服務，但最近已換成以英特爾中央處理器（CPU）為基礎的伺服器，並已測試了一個月。

在Naver Place服務的Naver地圖應用程式（App）用戶搜尋「附近的餐廳」等關鍵詞時，Naver會用AI模型區隔錯誤的資訊和有用的數據，先前都已輝達的GPU驅動資料處理、推論及驗證等過程，但隨著生成式AI需求暴增，已愈來愈難取得輝達H100等GPU加速器晶片。

而且採用輝達GPU的AI加速器晶片價格最貴已漲到8000萬韓元（約5萬9193美元），比今年稍早的約4000萬韓元貴了一倍，提高了AI伺服器用戶升級系統的成本。南韓業界主管說，雪上加霜的是，下單輝達GPU加速器的等但時間，已拉長到52周，相當於一年，又提高系統升級的難度。

輝達AI伺服器改變供應商，正值全球資訊科技（IT）業者都苦於因應輝達GPU短缺與漲價問題。輝達大幅仰賴台積電為期GPU和加速器進行晶片封裝，但台積電封裝製程產線訂單已全被訂光。

南韓業界主管說，GPU伺服器處理AI推論過程的速度比CPU伺服器快上十倍，但英特爾已大幅縮短其AI推論過程的時間，以迎合尋求替代選項的客戶，Naver之後升級系統時，可能繼續採用英特爾的下一代CPU，例如Sapphire Rapids。

分析師指出，Naver改與英特爾合作，可能又再減弱輝達在AI處理器市場的影響力。微軟據傳正與超微（AMD）攜手合作，幫助超微擴大AI處理器市場。

AI 輝達 南韓

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