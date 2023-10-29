恒大許家印將迎關鍵時刻 恐成港最大地產商清盤案

中國恒大將在30日於香港高等法院舉行清盤呈請聆訊，外界認為恒大被清盤的機率很高。（路透）

中國暴雷房企中國恒大將在30日於香港 高等法院舉行清盤呈請聆訊。此前有消息稱，恒大並未在聆訊前提交辯護文件，外界認為被清盤的機會大增。彭博報導指出，如清盤令發出，許家印及其原管理層恐喪失對恒大的控制權；港媒稱這可能成為香港最大宗地產商清盤案。

自2022年中旬以來，恒大已經發布五次聆訊延期公告，而30日的聆訊成為恒大的關鍵時刻。該聆訊或將為其他中國房企提供案例，因此受到中國房企與全球債權人高度關注。

彭博稱，如果高等法院發出清盤令，恒大仍可提出上訴，但無法阻止清算步驟的進行，如果恒大有足夠證據說服法官，則可能再次獲得更多時間。清盤令發布後，法院可任命一名清盤人，並從恒大集團 主席許家印、董事和管理層手中取得控制權，以做出重大業務決策，且從現有資產中，為債權人尋求收益。

Dechert LLP專門負責亞洲重組 事務的合夥人Daniel Margulies認為，恒大及其顧問在聽證會上可能會非常艱難。他指出，恒大迄今為止能夠獲得聆訊延期，並避免清盤的關鍵原因，是其擬議的重組程序以及大量無擔保債權人對其支持。他也質疑現在上述兩因素都有問題，為何法院不直接下達清盤令。

港媒報導，如果清盤令頒布的話，負債約3,270億美元的恒大將成香港法律史上遭遇清盤的最大型開發商，且導致其項目銷售、業主信心，以至整個中國房地產行業造成更多打擊及不確定性。

路透此前引述知情人士指出，香港高等法院要求恒大在限定期間提交新辯護文件，但恒大並未提交。雖然並不清楚恒大是否已在近幾天內補交相關文件或再次請求聆訊延期，但有律師指出，這可能增加法院下令清盤的機率。

恒大20日公告，因擬議重組的條款正在修改，以匹配公司客觀情況和債權人要求，目前的協議安排聆訊取消或無限期延期，原訂於25日紐約南區美國破產法院審理的聆訊將延期。