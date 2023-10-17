WSJ：高盛撤出消金業務 主管們拍手叫好

高盛在今年4月與蘋果隆重推出Apple Card高利率儲蓄帳戶，提供誘人的4.15%年收益率。路透

高盛 集團在今年4月與蘋果隆重推出Apple Card高利率儲蓄帳戶，提供誘人的4.15%年收益率，並在紐約總部舉辦主管會議，當時公司主管們都熱烈討論這件事。但在會議後不久，有名主管向同僚表達了截然不同的看法，「我們根本就不該做這件該死的事。」

華爾街日報（WSJ）報導，不只許多高盛員工對此深表認同，連高盛都已掉頭離開消費者貸款業務（消金業務），因為之前進軍這項事業時並不順遂。

高盛17日公布財報後，將面臨一個關鍵問題：撤出消金業務的步調有多快？高盛之前已賣出多數的個人貸款投資組合，現正賠售去年剛買進的金融科技公司GreenSky，預料蒙受高額損失。

消息人士透露，高盛部分高級主管希望退出其餘的消金業務，包括蘋果信用卡 Apple Card和其他蘋果產品，以及與通用汽車（GM ）的合作信用卡，但高盛尚未做出任何決定。若高盛放棄所有這些產品，意味高盛進軍消金業務的實驗，實際上已宣告結束。

高盛合夥人抱怨說，消金業務帶來的麻煩已超過這個業務的價值，還怪蘇德巍擴張消金業務。高盛包括信用卡和GreenSky在內的消金部門，已虧損數十億美元。監管機構正密切注意高盛的信用卡業務。

高盛許多消金業務主管也已離開或調去其他部門。例如，消息人士表示，原本負責蘋果與GM合作計畫的高盛合夥人馬汀（Liz Martin）準備卸下職務，轉調去其他部門。

WSJ在7月報導，高盛可能中止與蘋果的合作關係，也和美國運通就轉讓蘋果信用卡Apple Card及其他合作項目進行協商，也在討論把與GM的信用卡合作關係轉讓給美國運通或其他發卡機構。高盛當時拒絕置評。