通膨戰結束？諾貝爾經濟學獎得主克魯曼貼文 被抨脫節

諾貝爾經濟學獎得主克魯曼12日在社群平台X貼文稱「通膨戰結束了」，引發議論。(路透資料照片)

紐約時報專欄作家、諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 （Paul Krugman）周四在社群平台X貼文表示，通膨之戰結束了，但其他經濟學家不以為然：「沒那麽快。」

克魯曼宣稱，「我們贏了，代價很小」，但這似乎在引戰。包括曾是川普2020年競選陣營公關主任Tim Murtaugh在內的一些人士很快指出，克魯曼的通膨衡量標準不包括食品、能源、住房和二手車。剔除那些因素後，數據看起來還行，但並不很出色。

The war on inflation is over. We won, at very little cost pic.twitter.com/opumf3nEvL — Paul Krugman (@paulkrugman) October 12, 2023

還有人認為克魯曼根本就與現實生活「脫節」。前國際貨幣基金（International Monetary Fund）首席經濟學家Olivier Blanchard很不客氣地將克魯曼的說法，與前美國總統小布希在伊拉克戰爭期間登上美軍航空母艦林肯號宣示「主要戰鬥行動已經結束」的舉動相提並論。

勞工部 周四稍早發布報告，過去12個月，消費者物價指數上升3.7%，遠低於2022年6月時的峰值9.1%，但距離聯準會 目標2%仍有很大的差距。上次消費者物價指數低於2%是2021年2月。

大多數經濟學家使用12 個月通膨率來衡量通膨趨勢。三個月通膨率也是一個常用的指標。在9月，三個月核心通膨率從前一個月的2.4%升到3.1%。

聯準會官員目前抱持謹慎態度。聯準會9月議紀錄顯示，過去幾個月數據表明通膨正在放緩，但大多數與會者仍然認為通膨有可能再轉高。