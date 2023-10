通膨戰結束？諾貝爾經濟學獎得主克魯曼貼文 被抨脫節

紐約時報專欄作家、諾貝爾經濟學獎得主克魯曼 (Paul Krugman)周四在社群平台X貼文表示,通膨之戰結束了,但其他經濟學家不以為然:「沒那麽快。」

克魯曼宣稱,「我們贏了,代價很小」,但這似乎在引戰。包括曾是川普2020年競選陣營公關主任Tim Murtaugh在內的一些人士很快指出,克魯曼的通膨衡量標準不包括食品、能源、住房和二手車。剔除那些因素後,數據看起來還行,但並不很出色。

